Gestul total neașteptat pe care Lili Sandu l-a făcut la adresa Adelei Popescu, în timpul unui interviu. Soția lui Radu Vâlcan a rămas blocată când a văzut-o

Adela Popescu a fost la ani la rând la cârma unei emisiuni matinale, acolo unde a făcut echipă cu Cove, dar ulterior și cu Bogdan și Shurubel.

Însă, în cele din urmă, vedeta a renunțat la TV, cel puțin pentru moment, bucurându-se pe deplin de viața de familie, dar și recuperându-se după oboseala acumulată ca mamă a trei copii și om de televiziune.

Adela Popescu și Lili Sandu, prietene și dincolo de sticlă

Doar că, deși nu mai apare zilnic pe micul ecran, Adela Popescu va apărea curând într-un film românesc și nu ezită să își facă prezența și la evenimentele mondene.

Acolo, recent, a avut parte de o surpriză de zile mari. În timp ce oferea un interviu, fosta prezentatoare și-a revăzut foștii colegi de emisiune, pe Bogdan și pe Shurubel, alături de Lili Sandu, cea care a înlocuit-o în matinal.

În acel moment, soția lui Radu Vâlcan s-a oprit din a mai vorbi, având o reacție total neașteptată. Șocată, am putea spune, și cu un zâmbet larg pe chip, Adela Popescu și-a salutat colegii de breaslă, iar Lili Sandu i-a întors sentimentul de bucurie printr-un gest de suflet.

Șatena nu a ținut cont de faptul că Adela oferea un interviu, dorindu-și neapărat să se îmbrățișeze, în semn de bucurie și plăcere de a o revedea.

În fața unei asemenea scene, care s-a văzut că i-a adus multă nostalgie Adelei Popescu, întrebată dacă duce dorul aparițiilor zilnice pe micul ecran, aceasta a oferit un răspuns neașteptat.

Soția lui Radu Vâlcan spune că duce dorul meseriei sale și a colegilor, căci a avut o legătură foarte bună cu ei, dar, în același timp, recunoaște și că se bucură la maximum de libertatea pe care o are acum.

Gestul total neașteptat pe care Lili Sandu l-a făcut la adresa Adelei Popescu, în timpul unui interviu [Sursa foto: Facebook ]

Atât de multă libertate are, dar în același timp și nevoie de odihnă, încât recent și-a uimit soțul.

"Reporter: Te-ai întâlnit cu echipa. Ți-e dor de TV?

Adela Popescu: Mi-e dor de ei, că am avut o relație foarte bună, dar îmi place să mă și trezesc dimineața și dacă mi-e somn să mă culc la loc (n. red râde). Chiar s-a întâmplat asta două zile la rând, am pregătit copiii de școală și m-am culcat, am dormit trei ore. Radu este absolut șocat. Nu îi vine să creadă cum este posibil ca un om care abia se trezește să se culce și să mai doarmă trei ore. Dimineața! Și i-am zis: 'Tu îți dai seama ce restanțe de somn am?'. Adică n-ai cum altfel, decât dacă corpul tău are foarte mare nevoie de somn", a declarat Adela Popescu într-un interviu realizat pentru emisiunea lui Cristi Brancu.