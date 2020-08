George Pian, vărul lui Emi Pian

George Pian, vărul lui Emi Pian, s-a oferit să plătească proteza proteza unui tânăr de 17 ani cu un picior amputat. Este vorba despre Vlăduț, un băiat din Tulcea, care a rămas fără piciorul stâng în urma unui accident de circulație. Suma necesară este de aproape 12.000 euro.

Vărul lui Emi Pian a făcut un apel la toți prietenii săi pentru a-l ajuta să facă rost de numărul de telefon al băiatului, pentru a afla cum îi poate oferi banii. ”Dacă are cineva un număr de contact, vă rog să mă contactați în privat, doresc să plătesc eu această proteză pentru acest om. Mulțumesc”, a scris George Pian pe contul lui de socializare.

Povestea lui Vlăduț l-a impresionat pe vărul lui Emi Pian

Gestul de umanitate pe care George Pian vrea să-l facă vine într-un context în care opinia publică a fost inundată de știri negative legate de clanul Duduianu. Emi Pian, vărul lui George și unul dintre liderii grupării, a fost înjunghiat mortal în urmă cu trei săptămâni de un clan rival, în timpul unei partide de barbut. De asemenea, doi dintre frații lui Emi Pian au fost reținuți pentru tentativă de omor, după ce l-au lovit pe cel care i-a luat viața interlopului.

Vlăduț are 17 ani și un picior amputat

Vlăduț, băiatul de 17 ani din Tulcea, a cărui poveste l-a impresionat pe George Pian, a avut un accident de circulație în urmă cu doi ani, în urma căruia medicii i-au amputat piciorul stâng. El a stat câteva zile în comă, după care nu a realizat că nu mai are un picior. ”Mult timp nu am realizat ce se întâmplă cu mine, de ce nu mai am picior, acest timp durând săptămâni întregi. (...) La noi în sat nu este liceu, eu fiind nevoit să fac naveta. În fiecare dimineață mergeam ajutat de o cârjă câte 4-5 km pe jos, până în comuna învecinată de unde luam autobuzul până la școală. (...)

Cea mai mare dorință a mea este să pot merge din nou și să nu mai depind de părinții mei. Acest lucru se poate întâmpla doar cu ajutorul unei proteze, Costul unei proteze este imens de mare pentru familia mea. Noi suntem o familie modestă, doar tata lucrează și resursele noastre financiare sunt foarte reduse”, scrie Vlăduț pe pagina unei fundații care a organizat o campanie pentru el.

George Pian este vlogger, nu interlop

George Pian împreună cu Dani Mocanu

George Pian este unul dintre cei mai cunoscuți membri ai familiei Duduianu. Acesta spune despre el că nu este interlop și că trăiește dintr-o afacere legală, o spălătorie auto pe care o deține în București. De asemenea, el este vlogger, având un canal de Youtube care a devenit extrem de vizitat mai ales după ce a făcut mai multe dezvăluiri din lumea interlopă, pe care spune că o cunoaște destul de bine.