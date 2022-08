Gheboasă a fost bătut de un taximetrist! Trapper-ul a vorbit despre incident: „Am sărit din mașină și am fugit”

In articol:

Gheboasă se numără printre cei mai în vogă artiști ai momentului, iar trapper-ul a reușit să adune într-un timp foarte scurt o mulțime de fani, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă până acum.

Un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a povestit un incident pe care nu l-a uitat nici până în ziua de azi.

Concret, este vorba despre un moment care s-a petrecut cu ceva timp în urmă, atunci când se afla în orașul de origine.

Din cauză că a refuzat să achite cursa unui taximetrist, artistul a fost bătut de șofer, iar conducătorul auto a chemat întăriri pentru a-i da o lecție tânărului. În prezent, Gheboasă își aduce aminte cu exactitate cum s-a petrecut totul și este amuzat de ce s-a întâmplat atunci.

„Am luat bătaie de la un taximetrist pentru că nu i-am plătit cursa. Am sărit din mașină și am fugit. Erau mai mulți, m-au prins și m-au bătut foarte puțin. Ulterior m-au lăsat o secundă și atunci am fost cioară și am fugit din nou de ei.(...) M-am băgat într-o parcare, între două mașini ”, a declarat Gheboasă, în cadrul emisiunii lui Selly, difuzată pe YouTube.

Gheboasă face ravagii în mediul online

Gheboasă este un artist apreciat și îndrăgit printre tinerii din noua generație, iar acesta se bucură de un succes răsunător nu doar în muzica pe care o creează, ci și în mediul online, acolo unde are o mulțime de urmăritori.

Artistul a fost concurent în cadrul unei emisiuni de talente, însă nu a reușit să obțină titlul de câștigător, fiind eliminat pe parcursul competiției.

Gheboasă [Sursa foto: Instagram]