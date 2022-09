Gheboasă, la un pas să fie bătut la un concert! Nu a spus nimic până acum: „Nu am vrut să fac publice chestiile astea”

In articol:

Gheboasă și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit pentru prima dată despre un episod neplăcut prin care a trecut chiar în timpul unui concert.

Nu de mult, Gheboasă a fost invitat la Arenele Romane, în calitate de persoană publică, iar gardienii care se aflau în acel moment la locul repestiv, pentru a păzi zona, nu l-au recunoscut, motiv pentru care au vrut să-l bată pe cântărețul de trap.

Artistul spune că nu a dorit să vorbească până acum despre acest incident, pentru a nu face rău nimănui, însă a mai precizat că situația s-a finalizat cu bine, fără probleme.

„Nu vreau să se înțeleagă prost sau să fac vreo reclamă proastă, pentru că nu vreau să vorbesc prost de nimeni. Adică nu vreau să se înțeleagă greșit, dar când am fost invitat ca VIP, ca om, acolo la Arenele Romane, au fost niște gardieni care au vrut să mă bată efectiv. Nu știau cine sunt, chiar au vrut să mă bată. Eu nu am vrut să vorbesc despre asta, să fac publice chestiile astea, pentru că nu vreau să vorbesc prost de anumite persoane și nu vreau să creez probleme. Am scăpat frumos.”, a declarat Gheboasă, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

Gheboasă [Sursa foto: Captură YouTube]

Care este cel mai mare vis al artistului

Gheboasă are o mulțime de fani, însă puțini dintre aceștia știu, de fapt, care este unul dintre cele mai mari vise ale artistului. Mai precis, cântărețul își dorește să-și deschidă un salon care să ofere diverse servicii de îngrijire, acest domeniu reprezentând o pasiune pentru el.

„Visul visurilor mele era să fiu frizer când eram mic. Îmi doream să fac un business din asta. Pe lângă că vreau să fiu frizer, îmi doresc să am frizeria mea, unde să se ocupe cineva la pensat, cineva la manichiură, cineva la pedichiură. Vreau să am salonul meu, pentru că pe mine mă pasionează foarte tare asta: cum arată oamenii. Îmi doresc cândva, dacă aș face mulți bani, să îmi deschid un business de genul”, a mai spus Gheboasă.