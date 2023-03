Gheboasă se întrece cu Selly la capital! Cântărețul susține că scoate din buzunar mai mult de 20.000 de euro pe lună să își facă plăcerile: "Selly joacă la pitici" | EXCLUSIV

In articol:

Gheboasă a devenit extrem de popular în mediul online, după ce a lansat o piesă care a devenit virală pe TikTok. Hitul a stat multă vreme în topul de pe YouTube, iar pentru noua generație tânărul Gheboasă a devenit o adevărată senzație.

Cel mai mare vis al lui Gheboasă

Tânărul cântăreț s-a făcut remarcat într-un show de talente, iar la scurt timp după eliminări s-a apucat de TikTok. Nu a durat mult până când a devenit viral pe celebra platformă, iar fanii l-au luat cu asalt. A cunoscut succesul din prezent și oamenii îl opresc pe stradă pentru fotografii și autografe, dar în trecut tânărul artist s-a confruntat cu o viață grea, cu neajunsuri și o serie de alte probleme. Totuși, faima nu l-a schimbat pe Gheboasă și spune că niciodată nu va uita de unde a plecat, iar dacă va ajunge iar jos știe foarte bine cum să se descurce.

Gheboasă poate fi numit artistul momentului.Orice piesă ar scoate ajunge hit. Artistul a stat de vorbă cu WOWbiz în cadrul unui eveniment monden și a dezvăluit ce surprize pregătește pentru fani și care este cea mai mare dorință a lui.

"Am o energie care e har de la Dumnezeu și energia mea iese prea mult în exterior, lumea simte asta și tocmai de aceea mă aflu și în top. Am lansat acum două zile o piesă intitulată Austria, alături de fratele meu Jador, care e pe primul loc în trending. Urmează un mini-album de la Gheboasă, trap, să știe toată lumea. Șerpărie 1 se numește. E puțin complicată viața de artist, mai ales dacă ajungi la un nivel, pentru că lumea are niște așteptări foarte mari de la tine și sunt foarte mari șansele să dezamăgești oamenii, cum probabil am și făcut-o uneori, dar de fiecare dată și-au dat seama ce copil simplu sunt, foarte autentic și m-au apreciat din nou. Cel mai mare vis al meu este să mă dau cu parașuta din aer și să joc într-un film.", a declarat Gheboasă.

Cântărețul a precizat că nu are un artist preferat, că ar vrea să colaboreze cu cât mai mulți și că îi apreciază pe fiecare în parte.

"Toți artiștii sunt tari, fiecare are ceva de arătat, sunt prieten cu toți și băi îi iubesc pe toți maxim și îmi doresc să lucrez cu toată lumea.", a adăugat Gheboasă.

Gheboasă l-a întrecut pe Selly la bani

În emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Selly a declarat că pe lună cheltuiește în jur de 20.000 de euro. Gheboasă a fost pus și el în fața acestei provocări și a dezvăluit că el e next level și depășește cu mult această sumă.

"Sincer să îți zic, Selly joacă la pitici. Dacă el cheltuie 20.000 de euro pe lună, joci la pitici fratele meu, îmi pare rău, știi că eu stau...te iubesc. Glumesc. Niciodată nu mi-a plăcut să zic că am bani sau chestii, știi din ce mediu vin eu și de unde am plecat. Mi-e foarte greu să zic că am. Nu știu cât cheltui, dar treaba e că trăiesc ok eu și soția și familia mea, de care am grijă cu mare drag.", a mărturisit Gheboasă, la WOWnews.

