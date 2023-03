Gheboasă, urmărit de traumele copilăriei. Artistul a fost abandonat de mamă, în timp ce tatăl era la închisoare: „Când eram mic aveam râie pe mâini”

In articol:

Gabi, alias Gheboasă, este astăzi unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, însă trecutul său ascunde multe drame.

Artistul este mereu cu zâmbetul pe buze și gata să ofere oricui o stare de bine, dar ce nu știe multă lume este că dincolo de veselia lui stă o copilărie sărăcăcioasă și multă suferință.

Gheboasă, copilărie marcată de lipsa părinților

În cadrul podcast-ului susținut de Cătălin Măruță, Gheboasă a declarat că a ajuns la orfelinat imediat după ce s-a născut, loc unde nu i-a fost nici rău, dar nici bine. Însă, ziua lui norocoasă a fost când o familia s-a prezentat la casa de copii și l-a adoptat.

Mai bine de cinci ani, artistul și-a găsit alinarea în brațele lui ”mami”, așa cum îi spune și astăzi femeii care i-a dat o șansă la o viață mai bună, care l-a salvat și care l-a tratat, căci înainte să o întâlnească trăia în condiții insalubre.

„Eram foarte micuț, eram baby. La mine a fost mai altfel, să știi (n.r.: referitor la condițiile din orfelinat), dar de acolo am avut norocul foarte mare și foarte repede încât m-au luat niște părinți adoptivi. Niște oameni excepționali. Nu știu dacă aveam un an. M-au luat de când eram micuț și m-au crescut până pe la 6 ani. Eram foarte micuț și am fost primul care m-am dus spre ei. Eu îi zic mami, chiar dacă nu e mama mea. Când eram mic, aveam, între degete, râie, și nu știa ce aveam pe mâini. Crede-mă, plângeam când îmi povestea. A dormit cu mine câteva zile și a început să o mănânce și pe ea. M-a dus la doctor și m-a tratat. Oamenii ăștia m-au salvat pe mine”, a spus Gheboasă, în cadrul podcast-ului ”Acasă la Măruță”.

Ulterior, după vârsta de șase ani și după multe încercări de-ale bunicii paterne, Gheboasă a ajuns în grija acesteia.

Timp în care, până ce tatăl său a fost eliberat de închisoare, acolo unde se afla încă de când el venise pe lume, acesta l-a văzut mereu printre gratii. Apoi s-a bucurat de prezența lui, i-a ascultat oful și povestea abandonului.

”Mama tatălui meu nu avea niciun drept să mă ia. Mamaia mi-a povestit că mama nu voia să dea semnătura să stau cu bunica mea. A zis că mai bine m-a dus la orfelinat decât să mă lase la mamaia. După multe încercări, mama i-ar fi zis ei că dacă se pune în genunchi de față cu toți țiganii îi dă semnătura. Mamaia a zis, Gabi, pentru tine m-am pus în genunchi în fața lor și abia apoi am avut dreptul să vin să te vizitez. Și, după, într-un final, s-a eliberat tata, că era la închisoare când m-am născut. Mergeam la el, îl vedeam mai negru așa și știam că era tata, era acolo un gemuleț (n.r.: la pușcărie). Bunica s-a luptat și cu părinții adoptivi. Părinții adoptivi nu mai voiau să mă dea. Le era frică să mă dea”, a completat cântărețul.

Și tot tatăl a fost cel care l-a și îndemnat să își vadă și să își asculte mama. A făcut-o, dar nu a simțit niciodată să se apropie de ea mai mult decât de un străin cu care stă de vorbă.

Și asta pentru că, dacă nu au petrecut niciodată câteva clipe împreună, nu există niciun sentiment care să-i lege, plus că poveștile ei nu mereu coincideau cu ceea ce el deja știa de la bunica și tatăl său.

Tocmai de aceea, artistul spune că se bucură că nu a trăit cu ea, că nu a crescut în mediul din care provine aceasta, pentru că altfel nu ajungea unde este astăzi, dar că îi pare rău că nu-și poate ajuta sora. I-ar plăcea să o facă, doar că nu o cunoaște și nu are acces la viața ei.

„Am cunoscut-o pe mama, am văzut-o când eram mai mic și când eram mai mare. Mi-a zis tata: o să vezi care e povestea din spate, și ea are povestea ei și ar fi bine să o asculți. M-am dus să o cunosc, dar de multe ori povestea ei nu se pupa cu povestea bunicii mele. Ai mei ziceau că ea doar mă minte. Am întrebat-o de ce m-a lăsat la orfelinat și a zis că nu avea condiții să mă țină. Nu am putut să mă apropii de mama mea biologică, simt că nu mai aveam ce să fac acolo. Ea vine dintr-un cartier și mai nasol decât al meu, ea vine din Prepeleac (n.r.: cartier în Târgoviște). Nu mi-aș fi dorit să cresc acolo. Mi-ar plăcea să discutăm, să vorbim. Mi-aș dori să o ajut pe sora mea, am o soră din partea mamei. E sora mea adevărată, că e din partea mamei, dacă era din partea tatălui ar fi soră vitregă, nu așa se zice?”, a mai spus Gheboasă.