Gheorghe Dincă aruncă bomba, din penitenciar! Le-a povestit anchetatorilor despre alte două fete care ar fi fost răpite, violate și mai apoi ucise

Au ieșit la iveală declarații șocante, făcute de Gheorghe Dincă la începutul anchetei. Acesta le-a vorbit anchetatorilor despre alte două fete care ar fi fost răpite, violate și mai apoi incinerate de un traficant de persoane.

Într-un interviu recent, acordat direct din penitenciar pentru gândul.ro , "monstrul din Caracal" a reamintit despre așa-zisa crimă, despre care spune că a avut loc în anul 2005.

Polițiștii au investigat amănunțit așa-zisa crimă din Craiova

În 2019, Gheorghe Dincă a ajuns pe mâna autorităților, după ce a fost acuzat că răpit-o, violat-o și a ucis-o pe Alexandra Măceșanu, o adolescentă din Caracal, în vârstă de 15 ani. Tânăra a reușit, la acea vreme, să apeleze la 112, însă polițiștii au ajuns mult prea târziu pentru a o salva. Aceleași acuzații i s-au adus lui Dincă și în cazul Luizei Melencu, o altă fată din Caracal, care fusese dată dispărută.

Gheorghe Dincă

Ajuns în Arestul Central al Poliției Capitalei, Dincă le-a mărturisit anchetatorilor că vrea să facă un denunț.

El le-a povestit oamenilor legii despre două minore din Craiova, care în anul 2005 ar fi fost răpite, violate și ucise de un traficant de persoane, pe nume Ștefan. Mai mult, Gheorghe Dincă le-a spus polițiștilor că acesta ar fi dus trupurile fetelor la o groapă de gunoi și le-ar fi incinerat, pentru a scăpa de urme. Procurorii au luat în serios, inițial, dezvăluirile făcute de "monstrul din Caracal" și au decis să investigheze amănunțit acest caz.După o amplă anchetă s-a descoperit, însă, că povestea lui Dincă era una inventată.

Agresorul Alexandrei Măceșanu a vorbit despre așa-zisa crimă din Craiova și într-un interviu recent, pentru gândul.ro, în care a declarat că a fost audiat în 2005, pentru dispariția celor două minore: "Am fost la Craiova să iau din 2005 două crime, când eu lucram încă în 2002, eram cu contract determinat în Italia, locuiam în orașul Vicenza. Și atunci mi-am dat seama, cu ăștia...toate crimele din România, fără autori, mi le vor pune în spate.", a spus Dincă.

Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu

Dincă susține că Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu trăiesc

Gheorghe Dincă a afirmat, în același interviu acordat din pușcărie, că nu le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, dar a luat vina asupra lui, din cauza că ar fi fost amenințat. El susține că fetele au fost răpite și duse în Turcia, pentru ca nimeni să nu le poată găsi: "Sunt plecate în Turcia, duse de cineva. Acest Buţă Ştefan care le-a răpit de la mine, un tip din Bucureşti. Am fost bătut şi nevoit să iau asupra mea şi am acceptat … mi-au zis … câte persoane ai omorât? Numai astea două? Şi în timpul bătăii am zis nu două, două sunt îngropate la mine în curte. După aceea s-a declanşat nebunia să caute cu excavatorul şi nu s-a găsit niciun os uman. Credeţi-mă, alea sunt făcături!", a declarat Gheorghe Dincă, pentru sursa amintită.