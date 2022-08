Gheorghe Dincă, dezvăluirile care aruncă totul în aer despre cazul Caracal. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu întrece orice imaginație

In articol:

În urmă cu trei ani, Gheorghe Dincă a devenit unul dintre cei mai urâți oameni din România, după ce Alexandra Măceșanu, una dintre fetele pe acre este acuzat că le-a răpit, abuzat sexual, iar mai apoi ucis cu sânge rece a sunat în cursul de 25

iulie 2019 la serviciul 112 și le-a spus polițiștilor calvarul prin care trecuse. Din nefericire, intervenția oamenilor legii a fost întârziată, aceștia reușind să o localizeze pe fată mult prea târziu, ajungând la casa celui supranumit „monstrul din Caracal” abia a doua zi. S-a aflat la scurt timp că fata de 15 ani era a doua victimă a acestuia, prima fiind Luiza Melencu, care a dispărut cu puțin timp înaintea Alexandrei Măceșanu.

Zilele acestea, individul, dar și complicele lui Ștefan Risipițeanu ar fi trebuit să-și afle sentința definitivă în cazul Caracal, care se judecă de mai bine de trei ani. Magistrații Tribunalului Olt au decis, însă, amânarea deciziei. Vă reamintim că anchetatorii au cerut o sentință de 30 de ani pentru Gheorghe Dincă și una de 12 ani pe numele complicelui său, care ar fi abuzat-o sexual pe Luiza Melencu.

Gheorghe Dincă susține că nu le-a ucis pe cele două fete! Care este singurul lui „păcat”? „Pe Alexandra. E adevărat”

Între timp, „monstrul din Caracal” susține că personalul din Penitenciarul Craiova, acolo unde este încarcerat, nu-i respectă drepturile și este lăsat să sufere, fără medicamente. Ba mai mult, el spune că ar fi fost torturat de forțele de ordine venite pe 26 iulie 2019 la el acasă și obligat să recunoască fapte pe care nu le-ar fi făcut.

Gheorghe Dincă este acuzat de procurori de faptul că le-a răpit pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, le-a torturat, abuzat, iar mai apoi le-ar fi ucis pentru a-și ascunde umerele. Ei bine, acesta susține că, în realitate, lucrurile stau complet diferit. De toate ororile de care este acuzat, el susține că a făcut un singur lucru și anume că ar fi batjocorit-o pe Alexandra Măceșanu, după ce aceasta l-a enervat.

„ S-a mers pe măsluire. Toate probele din dosar, văzute de oamenii de ştiinţă şi specialişti, duc că nu există probe şi eu nu am săvârşit acele orori.

Am două capete de acuzare, sunt acuzat de două omoruri, de două profanări de cadavre, de două traficări de persoane, de două violuri. Din tot ce s-a întâmplat, tot ce s-a întâmplat este un viol. Pentru că persoana respectivă, care i-am plătit … pe Alexandra. Este adevărat. Pentru că m-a scos din minţi şi nici nu a vrut să restituie banii şi nici să presteze …treaba a degenerat şi atunci am luat-o cu forţa. Recunosc şi indiferent ce ar fi, asta aşa s-a întâmplat”, a declarat Gheorghe Dincă, pentru Gândul.

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu cele două fete?

Gheorghe Dincă susține că a fost bătut și amenințat ca să-și schimbe declarațiile și să ia toată vina asupra lui. Mai mult, este spune că Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu sunt vii, însă au fost scoase din țară pentru ca nimeni să nu le găsească: „sunt plecate în Turcia, duse de cineva”. Se pare că fetele au fost în „custodia” lui până când un alt individ le-ar fi răpit de la el.

„Acest Buţă Ştefan care le-a răpit de la mine. Acest Băluţă Ştefan, un tip din Bucureşti. … Am fost bătut şi nevoit să iau asupra mea şi am acceptat … mi-au zis … câte persoane ai omorât? Numai astea două? Şi în timpul bătăii am zis nu două, două sunt îngropate la mine în curte. După aceea s-a declanşat nebuia să caute cu excavatorul şi nu s-a găsit niciun os uman. Credeţi-mă, alea sunt făcături”, a mai spus Dincă.

Magistrații Tribunalului Olt au decis să amânte sentința lui Gheorghe Dincă și a lui Ștefan Risipițeanu până în toamna anului acesta.