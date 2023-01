Gheorghe Turda a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre ea. Artistul nu a uitat-o nici acum: „Nu va fi înlocuită cu nimeni”

In articol:

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de muzică populară. Artistul se poate considera un bărbat împlinit atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Gheorghe Turda, sărbători alături de familie

Cântărețul se bucură de o carieră de succes, fiind apreciat de publicul său. Gheorghe Turda a construit o familie frumoasă, are nepoți care îi aduc zâmbetul pe buze zi de zi, însă se simte trist deoarece nu o are lângă el pe femeia care i-a fost aproape timp de 37 de ani.

Gheorghe Turda a petrecut sărbătorile de iarnă alături de copii și nepoți. Cu toate acestea, artistul simte că sărbătorile ar fi fost complete dacă regretata lui soție le-ar fi fost alături.

În seara de Crăciun, Gheorghe Turda a făcut-o pe Moș Crăciun și și-a bucurat nepoții cu daruri. Artistul este mândru de nepoții lui și îi răsfață așa cum știe el mai bine.

” Ca întotdeauna, în familie, alături de fetele mele, ginerii și cei trei nepoți, unul mai frumos decât altul și de ș tepți, dar și cu cuscrii. Am făcut și pe moșul, mi-am golit buzunarele după ce m-au colindat nepoții, bineînțeles că bunicul i-a onorat cu darurile la modă: în lei! Cel mic, care e mare toboșar, împlinește opt ani, studiază percuția și a primit un set de tobe. Deja l-a testat și Ță nd ă ric ă ș i a zis ca e al lui!”, a mărturisit Gheorghe Turda, pentru StarPopular.ro.

Gheorghe Turda [Sursa foto: Facebook]

Artistul simte sărbătorile tot mai triste în lipsa regretatei soții

Gheorghe Turda și-a pierdut soția în urmă cu 13 ani. Aceștia au fost căsătoriți timp de 37 de ani, însă o boală cruntă i-a despărțit. Partenera de viață a cântărețului a suferit de leucemie, boală cu care s-a luptat mulți ani, dar pe care nu a reușit să o învingă.

„ Am pomenit-o cu toții în familie și i-am dedicat și un colind. Ce n-aș da s-o mai văd o dată! Am fost căsătorit o singură dată și soţia mea nu va fi înlocuită cu nimeni. Din păcate, a cuprins-o o boală foarte grea, leucemie, s-a îmbolnăvit în 1987. E foarte greu fără ea dar și uitarea e scrisă în legile omenești. Mi-a fost foarte greu cu copiii când ea nu a mai fost. Era foarte exigentă cu fetele, țin minte că era perfecționistă în tot ceea ce făcea. O bună gospodină, o bună mamă, își croia singură rochii, mie mi-a croșetat pulovere pe care le port și acum. Eu îi aduceam kilograme de lână colorată din America să-și croșeteze rochițe.”, a povestit, cu ochii în lacrimi, Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda, despre iubita misterioasă

Înainte de sărbători s-a speculat că Gheorghe Turda ar avea o iubită. Acum, artistul a deconspirat misterul și a mărturisit că totul a fost o glumă. Cântărețul nu o poate înlocui pe regretata lui soție, fiind singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat.

” A fost un joc de cuvinte, eu n-am pe nimeni deocamdată, aștept în anul ce vine sa-mi aducă o altă surpriză cu pretenții riguroase din punct de vedere al caracterului. A fost o glumă de presă, pur și simplu o glumă. Am lămurit-o, ca întotdeauna, eu sunt cu răspunsul la purtător. Întotdeauna o sa fiu cât mai circumspect. Nu eu am declanșat ce s-a întâmplat în trecut, cineva care a vrut să epateze în public cu tot felul de invenții puerile. Familia e de baza!”, a mai spus artistul.

Gheorghe Turda [Sursa foto: Facebook]