Gheorghe Turda, depistat pozitiv cu coronavirus. Care este starea de sănătate a interpretului de muzică populară

Gheorghe Turda, în vârstă de 72 de ani, este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de muzică populară din România. Artistul a fost depistat cu coronavirus, virus pe care l-ar fi luat într-o excursie la salină, în Prahova.

Gheorghe Turda spune că acum se simte mai bine, însă a fost răcit și la plămâni. “Am fost foarte răcit, acum sunt mai bine. Medicul mi-a dat antibiotic timp de o săptămână, iar sâmbătă am făcut şi testul de covid şi nu am mai ieşit din casă. Ieri am primit vestea, dar acum sunt mult mai bine. Am răcit şi la plămâni, şi acum se simte în vocea mea.”, a declarat artistul, pentru click.ro.

Care este starea de sănătate a artistului

Gheorghe Turda a vorbit pentru sursa citată, spunând că el a avut o formă ușoară a bolii, față de alte persoane, care au fost mai rău.

Gheorghe Turda[Sursa foto: Facebook]

Ba mai mult decât atât, se pare că și ginerele cântărețului de muzică popular ar fi avut coronavirus, însă artistul este sigur că nu a luat de la el, ci din excursia pe care a făcut-o la o salină.

”Totuşi, am făcut o formă uşoară, faţă de multe alte persoane. Şi ginerele meu a avut, dar nu cred că am luat de la el, mai degrabă din excursie. Am fost la salină în Prahova şi acolo erau puţine grade. Iniţial, fetele mele s-au speriat, dar acum când au văzut că totuşi sunt mult mai bine, s-au mai liniştit. Acum voi sta în casă timp de 14 zile sau cât va fi nevoie să fiu bine, asta e important”,a spus Gheorghe Turda, potrivit click.ro.

sursa - click