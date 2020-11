Ghidul începătorului la pariurile sportive pe fotbal - Ce trebuie să știe orice parior din mediul online și offline!

Ghidul începătorului la pariurile sportive pe fotbal

Această secțiune este foarte populară mai ales printre microbiștii care vor să își folosească toate informațiile și tot instinctul pentru a fi recompensați financiar cât mai des. Pariurile au apărut, asemenea mai multor jocuri de noroc, acum mii de ani, mai exact în Antichitatea Greacă. Ceva mai târziu, în Colosseumul plin de viață din Imperiul Roman, iubitorii pariurilor sportive erau cei care credeau că știu deja cine va câștiga la luptele gladiatorilor și la cursele cu carul.

Un alt moment notabil în istoria pariurilor sportive este Evul Mediu, perioadă în care cei mai buni sportivi deveneau celebri în cadrul turnirurilor la care participau ori la sportul cel mai cunoscut al vremii - tir cu arcul. Odată cu trecerea anilor, în Europa a prosperat această activitate în majoritatea țărilor, în timp ce în Statele Unite, conform unei legi din anul 1994, doar în 3 state sunt legale jocurile de noroc - Oregon, Delaware și Nevada - cel din urmă fiind unicul loc din SUA unde sunt legale și pariurile sportive.

Încă de acum mii de ani, oamenii au început să se întreacă în “prezicerea” rezultatelor evenimentelor sportive, activitate ce face parte și astăzi din societate. Odată cu evoluția societății și a tehnologiei, acest hobby a ajuns la nivelul următor, fiind îmbunătățit constant în mediul online.

Cum funcționează pariurile pe fotbal?

Deși pariurile par o activitate foarte simplă este nevoie să ai câteva cunoștințe minime despre ele pentru a prospera obținând și un câștig. În funcție de tipul biletului pe care îl alegi vei putea depune pe tichet, unul sau mai multe pariuri. În funcție de rezultatele evenimentului sportiv și de alegerile pe care le-ai făcut, biletul va fi câștigător sau necâștigător, asemenea fiecărui pariu de pe el.

În funcție de rezultatele meciului, dacă ai făcut alegerile potrivite, vei fi recompensat cu rambursarea sumei investite, plus câștigul din cotă. Pariurile pe fotbal pot fi destul de ușoare dacă îți place sportul și ești o fire analitică, ce pune accent pe cunoaștere. Opțiunile disponibile în online sunt foarte multe, așa cum poți vedea și pe Beturi.ro, de la tipuri de pariuri și până la agenții virtuale la care să faci asta. Deși par poate prea multe opțiuni, odată ce ai aflat câteva informații despre fiecare, totul va fi mult mai clar și ușor!

Ce sunt cotele

Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le ai în vedere când vrei să pariezi și să câștigi este să te informezi asupra șanselor de câștig, cunoscute și sub denumirea de “cote”. Ele reprezintă probabilitatea de reușită a rezultatului.

Tipsterii / Bookmakerii sunt persoanele care oferă pentru fiecare meci o astfel de predicție sub formă de statistică. Tu, ca jucător, decizi dacă dorești sau nu să ții cont de recomandarea acestora. Șansele sunt prezentate cel mai adesea ca fracție (ex.: 3/1) ori ca zecimală (ex.: 3.00). În urma acestor date vei știi că, de exemplu, ai șansa de a câștiga 3 RON pentru fiecare 1 RON investit, dacă pariul îți este câștigător.

Cele mai populare tipuri de pariuri

Mai ales în mediul online, există o gamă vastă de tipuri de pariuri din care poți alege, fiecare în parte având specificații aparte. Iată care sunt cele mai populare pariuri:

“Câștigător 1x2” este acel pariu în care există 3 variante din care să alegi doar una - echipa gazdă, echipa oaspeților sau egal între cele două. Deciza finală este bine să fie bazată pe informații din partea unor tipsteri de top sau pe o analiză proprie asupra șanselor de câștig.

este acel pariu în care există 3 variante din care să alegi doar una - echipa gazdă, echipa oaspeților sau egal între cele două. Deciza finală este bine să fie bazată pe informații din partea unor tipsteri de top sau pe o analiză proprie asupra șanselor de câștig. “Șansă dublă” se referă tot la rezultatele finale ale unui eveniment sportiv și se bazează pe “1x2”. De data aceasta, ai posibilitatea să alegi două opțiuni. Spre exemplu, vei putea trece pe bilet “1x” (va câștiga echipa gazdă ori scorul va fi egal între echipe), “x2” (va fi egal ori vor câștiga oaspeții) sau “12” (va câștiga una dintre echipe, NU va fi scor egal).

se referă tot la rezultatele finale ale unui eveniment sportiv și se bazează pe “1x2”. De data aceasta, ai posibilitatea să alegi două opțiuni. Spre exemplu, vei putea trece pe bilet “1x” (va câștiga echipa gazdă ori scorul va fi egal între echipe), “x2” (va fi egal ori vor câștiga oaspeții) sau “12” (va câștiga una dintre echipe, NU va fi scor egal). “Total goluri - Sub/Peste“ se referă la o alegere aparent simplă pe care trebuie să o faci, anume dacă în meci se vor înscrie mai multe sau mai puține goluri decât totalul propus de casa de pariuri. Acesta este un tip de pariu destul de ușor având o marjă mare pentru rezultatul evenimentului sportiv. În ultimii ani, în mediul online au apărut diverse subtipuri ale acestui pariu, unele fiind dedicate totalului de goluri per fiecare repriză, nu doar pe întregul meci.

se referă la o alegere aparent simplă pe care trebuie să o faci, anume dacă în meci se vor înscrie mai multe sau mai puține goluri decât totalul propus de casa de pariuri. Acesta este un tip de pariu destul de ușor având o marjă mare pentru rezultatul evenimentului sportiv. În ultimii ani, în mediul online au apărut diverse subtipuri ale acestui pariu, unele fiind dedicate totalului de goluri per fiecare repriză, nu doar pe întregul meci. “Draw no bet“ (DNB) este un pariu cu miză returnabilă. Suma investită de jucător i se returnează dacă scorul este egal la sfârșitul meciului. În cazul în care ai un bilet multiplu care conține și un pariu tip DNB, în cazul unei alegeri nenorocoase, se va returna doar valoarea pariului DNB cu cota de 1.00. De asemenea, dacă acest lucru se întâmplă pe un tichet necesar obținerii vreunui bonus și suma este returnată în urma unui meci pierzător, atunci pariul nu va fi luat în considerare pentru obținerea promoției.

este un pariu cu miză returnabilă. Suma investită de jucător i se returnează dacă scorul este egal la sfârșitul meciului. În cazul în care ai un bilet multiplu care conține și un pariu tip DNB, în cazul unei alegeri nenorocoase, se va returna doar valoarea pariului DNB cu cota de 1.00. De asemenea, dacă acest lucru se întâmplă pe un tichet necesar obținerii vreunui bonus și suma este returnată în urma unui meci pierzător, atunci pariul nu va fi luat în considerare pentru obținerea promoției. “Pariuri cu handicap asiatic“ este o categorie de pariuri mai puțin populară în România, dar care are “fanii” săi devotați. Bet-urile făcute în această categorie au doar două opțiuni, ambele fiind foarte avantajoase și tentante, mai ales dacă echipa favorită nu are cote bune pentru evenimentul sportiv ce urmează. Din partea casei de pariuri este setată o valoare drept “handicap” care să echilibreze balanța cotelor celor două echipe, în mod fictiv. Există foarte multe subcategorii ale acestui tip de pariere, fiecare având ca scop creșterea posibilului câștig. Avantajul principal al pariurilor cu handicap asiatic este că ajută la reducerea considerabilă a riscului și creștere șanselor de câștig, fie că doar îți amortizezi investiția, fie că obții profit. De asemenea, la HA, în caz de egal, miza este returnată jucătorului.

este o categorie de pariuri mai puțin populară în România, dar care are “fanii” săi devotați. Bet-urile făcute în această categorie au doar două opțiuni, ambele fiind foarte avantajoase și tentante, mai ales dacă echipa favorită nu are cote bune pentru evenimentul sportiv ce urmează. Din partea casei de pariuri este setată o valoare drept “handicap” care să echilibreze balanța cotelor celor două echipe, în mod fictiv. Există foarte multe subcategorii ale acestui tip de pariere, fiecare având ca scop creșterea posibilului câștig. Avantajul principal al pariurilor cu handicap asiatic este că ajută la reducerea considerabilă a riscului și creștere șanselor de câștig, fie că doar îți amortizezi investiția, fie că obții profit. De asemenea, la HA, în caz de egal, miza este returnată jucătorului. “Pariuri cu handicap european“ reprezintă un tip de pariu asemănător cu cel pe handicap asiatic, dar care exclude returnarea de bani și care are un risc mare, în continuare. Practic, la depunerea biletului cu un astfel de bet, se adaugă un gol fictiv ca avantaj al echipei tale favorite. O deosebire față de pariurile pe handicap asiatic este faptul că nu va mai fi returnată miza în caz de egal la meci și există trei variante din care poți alege, spre deosebire de HA unde sunt doar două.

Pe lângă aceste opțiuni care sunt destul de “clasice”, jucătorii care își doresc mai multă libertate și adrenalină au și variante ceva mai “extravagante”, precum pariurile:

Pe cartonașe

Pe cornere

Pe marcatorii din meci

Pe numărul exact de goluri din meci

Pe numărul exact de goluri dintr-o repriză (prima / a doua)

Pe numărul de penalty-uri

Pe un interval de goluri în total sau per echipă (ex.: 1-3 goluri date de echipa gazdă)

Toate acestea se pot combina pentru a avea un pariu complex, cu o miză mai mare. Ai grijă ca riscul să fie, totuși, cât mai mic și să îți faci alegerile pe baza sfaturilor date de tipsteri ori pe o analiză personală amănunțită, fără să lași să intervină graba, adrenalina ori alți factori dăunători câștigului.

Când este momentul oportun pentru a paria?

Pariurile sportive sunt o activitate destinată timpului liber și este bine ca ele să rămână un hobby. Este bine să îți menții constant un joc responsabil și să fii vigilent, evitând să practici această activitate atunci când ești nervos ori prea entuziasmat. Emoțiile puternice pot întuneca judecata și îți vor afecta câștigurile.

Momentul oportun în care să plasezi un pariu este acela când ai informațiile necesare pentru a lua cea mai bună, rațională și obiectivă decizie. Astfel, câștigurile vor fi mai aproape decât crezi și vei avea parte de mai mult profit!