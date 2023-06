Ghinion peste ghinion în vacanța Lidiei Buble! Artista a împlinit astăzi 30 de ani și a avut parte de o zi de naștere atipică. Cu ce probleme se confruntă celebra cântăreață în Croația?

In articol:

Zi de naștere atipică pentru Lidia Buble! Cântăreața a împlinit astăzi 30 de ani și sărbătorește în Croația, acolo unde se află în vacanță. Însă celebra artistă a avut parte de câteva cadouri ciudate din partea universului. După ce a fost jefuită și a rămas fără geantă, Lidia Buble se confruntă acum și cu o iritație la nivelul feței.

Cunoscuta cântăreață a trecut prin momente mai puțin fericite în vacanța din Croația. Lidia Buble le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că a fost jefuită și a rămas fără o geantă care valorează în jur de 10.000 de euro. Vedeta s-a afișat foarte supărată în mediul online și a povestit că geanta i-a dispărut chiar din camera de hotel.

„Nu că am nervi, bubui de nervi. Nu sunt foarte sigură, dar mă rog la Dumnezeu să greșesc. Măi oameni buni, e a doua vacanță în care mi se fură genți din camera de hotel. În urmă cu două luni mi s-au furat două genți. Și nu vorbim despre orice fel de genți. Și acum este a doua oară când cred, există o foarte mică șansă și sper din suflet să o fi uitat acasă, că dacă nu, întorc Pământul cu susul în jos. O iau razna dacă mi se întâmplă iarăși asta, iar în următoarea vacanță plec doar cu hainele de pe mine”, a spus Lidia Buble pe Instagram.

Zi de naștere cu peripeții pentru Lidia Buble

După ce a povestit că a fost jefuită în hotel, Lidia Buble a revenit în mediul online cu o altă problemă. Artista își sărbătorește astăzi ziua de naștere, însă nu a avut parte doar de cadouri frumoase. Celebra cântăreață le-a mărturisit urmăritorilor săi de pe Instagram că vârsta de 30 de ani i-a adus și o alergie. Lidia Buble și-a păstrat simțul umorului și s-a arătat amuzată de peripețiile prin care a trecut în aceste zile, care trebuiau sa fie unele relaxante pentru vedetă.

„Pe lângă că mi s-a furat geanta, mi-a apărut alergie la gură. Eu de obicei, nu vreau să exagerez, dar am tenul de bebe, n-am absolut nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un ten perfect, nu știu ce am mâncat azi. Welcome 30, dacă așa vii du-te înapoi de unde ai venit, că eu sunt foarte bine la 29”, a declarat Lidia Buble, pe pagina sa personală de Instagram.

