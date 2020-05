In articol:

Ghiță Balmuș este un adevărat personaj la Survivor România! Mereu pus pe harță, gata să spună adevărul lui în față celui care îl deranjerază, faimosul a intrat într-o serie de conflicte atât cu rivalii săi, cât și cu colegii din tabăra, care mereu i-au reproșat atitudinea, uneori, copilărească.

Sunt de notorietate certurile avute de faimos cu Elena Ionescu, care, de fiecare dată s-au lăsat cu jigniri. ”Nu îți mai suport vocea asta, parcă ai fi la menstruație. E greu să stea cineva cu tine. Îl compătimesc pe cel care se încumetă. Eu când ies de aici, te tund cheală”, a tunat Ghiță, care s-a luat și de viața personală a cântăreței. ”Mă consider rea, incomodă probabil și, de aceea, a încercat să îmi arunce la fileu că sunt singură, că de aia, am rămas cu un copil sau am fost părăsită de soțul meu, adică, niște lucruri pe care nici măcar nu le cunoaște și le dă doar ca să aibă un argumennt ca să încerce să mă intimideze, să vadă cum clachez”, a conchis Elena, care nu a rămas nici ea datoare și l-a ”alintat” pe colegul ei...”Ghițela”.

Ghiță Balmuș a vorbit despre strategii! ”Faci alianțe de la o săptămână la alta pentru a te salva”

După eliminarea din competiție, Ghiță avea să vorbească mai mult pe marginea acestui subiect și să explice de ce a trebuit să facă anumite afirmații, dar și alianțe.

”De când am ieșit de la Survivor România, am încercat să mă uit pe mesaje, să văd cum percep oamenii concursul din exterior și, mi-am dat seama că oamenii uită un lucru. Nu onservă că în show-ul acesta este și pe parte socială, că trebuie să faci orice pentru a supraviețui, așa cum este și numele emisiunii, să își găsești hrană, să te adaptezi la condiții, să faci alianțe de la o săptămână la alta pentru a te salva și, foarte important, să câștigi pe traseu, fiindcă dacă acolo luai puncte și aveai imunitate, nu te mai dădea nimeni afară din competiție”, a declarat Ghiță la emisiunea ”Ștafeta mixtă”.

faptul că i-am zis că o să o fac zero în cap a sunat ca și o jignire”

Mai mult decât atât, faimosul a abordat și subiectele legate de certurile din show. Iar Ghiță Balmuș a spus de ce a vrut să o tundă cheală pe Elena Ionescu, sau cel puțin a explicat duritatea cuvintelor lui de atunci. ”Certurile cu Elena erau deja banale, erau la ordinea zilei! Într-adevăr, am greșit aducându-i câteva injurii...dar nu m-am putut abține, așa sunt eu, de ce să mă prefac. Vreau să vă spun însă ce s-a întâmplat și atunci cu părul, fiindcă de acasă, s-a văzut diferit.

Ei bine, la un moment dat, Elena zicea că i-a crescut podoaba capilară foarte mult, că îi este foarte cald cu părul, ea chiar are mult păr în cap..., și ne spunea că s-ar tunde cheală, că nu se mai suportă așa, fiindcă nu poate să se vopsească și să se aranjeze. Noi, la început, până să facă ea o asemenea afirmație, o dădeam pe caterincă, hai că te tunzi cheală, bla, bla... Apoi, eu, atunci, la nervi, când i-am aruncat în față acest lucru, într-adevăr, prin intonație, faptul că i-am zis că o să o fac zero în cap a sunat ca și o jignire, însă era totul era într-un context. Sincer, nu am vrut să sune așa dur, era de fapt o discuție mai veche, care atunci a avut o altă conotație”, a declarat Ghiță la Ștafeta mixtă, emisiune difuzată pe WOWbiz.ro