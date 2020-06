In articol:

Ghiță Balmuș nu mai vorbește cu Grațiela! Cine este de vină? Șoc după șoc pentru iubitorii show-ului Survivor România. Doi dintre cei mai apropiați protagoniști din competiție, poate cei mai contestați la un moment dat, Ghiță și Grațiela, nu mai țin legătura deloc de la scurt timp de la finalul show-ului de supraviețuire.

”Nu a fost nicio relație între mine și Grațiela în competiție, decât prietenie. Acesta este adevărul, nimic mai mult”, a spus Ghiță pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă!”

Ghiță Balmuș nu mai vorbește cu Grațiela! Cine este de vină? ”Afirmațiile ei de la ieșirea din competiție, legat de mine, de viața mea...a fost acolo o chestie ce m-a deranjat”

Ghiță Balmuș a recunoscut că, inițial, a vorbit cu Grațiela, pentru că emisiunile de la televizor și de pe online, i-au pus față în față. ”Am vorbit cu Grațiela la Fanarena și la Ștafeta mixtă...mi-ați făcut o surpriză. Eu cu Grațiela m-am înțeles bine în emisiune, chiar foarte bine, fiindcă aveam același idei, eram pe aceeași lungime de undă. Însă, la un moment dat, afirmațiile ei de la ieșirea din competiție, legat de mine, de viața mea, acelea cu...pui fotomodelul în față...a fost acolo o chestie ce pe mine m-a deranjat și oarecum...”, a început să spună faimosul la ”Ștafeta mixtă!”, în urmă cu câteva zile!

Ghiță a vorbit despre Grațiela! ”Știam clar că îmbrățisările acelea pot să fie oarecum greșit interpretate de unii oameni”

Ghiță Balmuș nu mai vorbește cu Grațiela! Cine este de vină? Faimosul avea să relateze o serie de lucruri pe care le-a conștientizat în Republica Dominicană referitor la el și la actriță. ”Noi oricum știam ce se întâmpla în spatele emisiunii, și chestia asta nu a fost OK pentru mine. Eram foarte buni prieteni, și știam clar, este adevărat, că îmbrățisările acelea pot să fie oarecum greșit interpretate de unii oameni, dar eu îmbrățișam pe toată lumea, vorbeam cu toată lumea, ofeream afecțiune la toată lumea, nu am avut o apropiere doar de Grațiela, despre fete vorbind...”, a comentat faimosul felul în care s-a comportat în show.

Ghiță Balmuș nu mai vorbește cu Grațiela! Cine este de vină? ”Simt că la mijloc în relația noastră de prietenie este domnul Duban”

Ghiță Balmuș nu mai vorbește cu Grațiela! Cine este de vină? ”Noi am vorbit și după ce am ieșit din concurs și când am fost în pandemie, chiar ne-am sunat și pe Instagram, pe video, eu, Raul și Ana Pal, inclusiv Emy...doar că, la un moment dat, relația noastră s-a răcit, aș putea zice, fiindcă simt că la mijloc în relația noastră de prietenie este domnul Duban și nu...Dar cu siguranță, dacă o să am ocazia să vorbesc cu ea, poate o să stabilim ceva, pentru că eu chiar după ce am ieșit de la Survivor, am făcut tot ce am spus acolo! Să sperăm că așa va fi. Atât am avut de spus pe tema asta”, a conchis Ghiță la WOWbiz.ro, la ”Ștafeta mixtă!”.