Giani Kiriță, despre absența tatălui în viața lui: "Este o traumă pe care o am și acum" Cine i-a fost figură paternă?

In articol:

Pe Giani Kiriță îl cunoaște o țară întreagă. Este unul dintre cei mai celebri foști fotbaliști români, dar a câștigat multă notorietate și în urma aparițiilor sale la multe emisiuni de succes.

Giani Kiriță, despre iubitul fiicei lui: "N u vreau să îl cunosc personal"

Acesta este o figură foarte iubită de public în showbiz-ul românesc. Prin carisma și simțul umorului pe care le posedă, a reușit să atragă simpatia publicului și să adune o cumunitate mare de fani.

Giani Kiriță pare un om dur, însă, în spatele puterii, stă un om sensibil, cu o poveste de viață cu adevărat specială. Invitat în cadrul unui podcast, moderat de Nasrin Ameri , fotbalistul a dat frâu liber sentimentelor și a discutat și lucruri emoționante, mai puțin știute despre viața sa. Giani Kiriță are o fiică în vârstă de 23 de ani, care este extrem de frumoasă. Aceasta are și un iubit, pe care tatăl ei nu l-a cunoscut încă. Iată de ce.

Citeste si: „El este iubitul meu prinț”. Anca Țurcașiu a împărtășit totul fanilor, iar reacțiile au venit instant: „V-ați găsit un suflet nobil și bun, ca dumneavoastră"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Giani Kiriță e un tată modern. Cred că e cel mai bun cuvânt pe care eu l-am găsit acum. Tată de fată este foarte greu, pentru că am o fată foarte frumoasă. La un moment dat le ziceam și prietenilor că mai bine o făceam mai urâtă. Să ai o fată frumoasă nu e chiar confortabil. I-am dat câteva indicații să îi spună iubitului ei ce vreau de la el. Deocamdată nu vreau să îl cunosc personal. I-am spus să o respect, să nu o înjure, să nu îi vorbească urât și să nu îmi spună mie când se ceartă cu el. Eu le iau personal, iar dacă se ceartă și se împacă, pentru mine nu mai merge, că eu știu cum am crescut-o, frumos." , a declarat Giani Kiriță.

Giani Kiriță, marcat de lipsa tatălui

Un lucru cu adevărat dureros pentru fotbalist a fost lipsa tatălui, care îl macină și în ziua de astăzi. Acesta și-a găsit modelul patern într-o altă direcție, reușind să devină un bărbat adevărat.

"Este o traumă pe care o am și acum. E din copilărie. Fă-ți un exercițiu de imaginație și uită-te la un meci de fotbal în care tații își așteaptă copiii, iar pe mine nu mă aștepta nimeni. Pentru mine a rămas imaginea aia și bineînțeles că eu rămâneam singur. A rămas acolo, în schimb, partea asta paternă mi-am luat-o din echipă și din unchii mei. Am avut foarte mulți unchi, care mă luau cu ei peste tot, m-au adoptat. Am 45 de ani și nu am zis cuvântul tată niciodată în viața mea. Pentru mine nu există și mi-aș fi dorit, ca orice copil.", a mărturisit Giani Kiriță, în podcastul respectiv.