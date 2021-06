Gică Hagi, primul antrenament la Farul Constanța, după fuziunea cu FC Viitorul.

Gică Hagi a condus primul antrenament la Farul Constanța, după fuziunea cu FC Viitorul [Sursa foto: Facebook Viitorul FC] 11:08, iun 23, 2021 Autor: Elena Popescu

Echipa se află în cantonament în Poiana Brașov.

Gruparea de fotbal din Liga I FC Viitorul şi divizionara secundă Farul au fuzionat. Echipa se va numi Farul Constanţa şi va fi condusă de antrenorul Gheorghe Hagi.

Gică Hagi a ținut primul antrenament la Farul Constanța, după fuziunea cu FC Viitorul. Echipa se află în cantonament în Poiana Brașov.

Managerul tehnic Gheorghe Hagi a avut la dispoziție 28 de jucători, printre care și nou venitul Marian Aioani, anunță fcviitorul.ro.

Primul antrenament al echipei Farul Constanța, după fuziunea cu FC Viitorul[Sursa foto: Facebook Viitorul FC]

Programul complet al partidelor amicale de la Brașov

Echipa lui Gheorghe Hagi va disputa șase partide amicale în cantonamentul de la Brașov și ultimul, cel cu Chernomore Vara, la Constanța.

23 iunie: Farul Constanța- SR Municipal Brașov (ora 18.00)

26 iunie: Farul Constanța- Rapid București (ora 11.00)

30 iunie: Farul Constanța- CS Mioveni (ora 11.00)

30 iunie: Farul Constanța- Chindia Târgoviște (ora 18.00)

03 iulie: Farul Constanța- Csikszereda Miercurea Ciuc (ora 11.00)

03 iulie: Farul Constanța- Petrolul Ploiești (ora 17.00)

Ultimul joc de verificare înaintea noului sezon va avea loc la 10 iulie, pe teren propriu, de la ora 19.00, cu Cernomore Varna (ora 19.00).

Echipa Farul Constanța, cantonament la Brașov

Portari: Arpad Tordai, Cosmin Dur-Bozoancă, Ștefan Mușat, Marian Aioani

Jucători: Damian Dussaut, Alexandru Georgescu, Sebastian Mladen, Virgil Ghiță, Alin Dobrosavlevici, Gabriel Dănuleasa, Darius Grosu, Bogdan Lazăr, Josemi, Roberto Mălăele, Eduard Radaslavescu, Andrei Artean, Gabriel Buta, Nicolas Popescu, Constantin Grameni, Carlo Casap, Aurelian Chițu, Vlad Mihalcea, Ianis Malama, Ely Fernandes, Alexi Pitu, Ștefan Bodișteanu, Luca Andronache, Enes Sali.

Gheorghe Hagi a și renunțat la fotbaliștii Răzvan Grădinaru, Juvhel Tsoumou, David Babunski, Jo Santos, Marquinhos, Valentin Cojocaru și Cătălin Căbuz, potrivit digisport.ro.

FC Viitorul și Farul Constanța, fuziune

Gruparea de fotbal din Liga I FC Viitorul şi divizionara secundă Farul au fuzionat. Echipa se va numi Farul Constanţa şi va fi condusă de antrenorul Gheorghe Hagi, a anunţat într-o conferinţă de presă, preşedintele noii entităţi, Gheorghe Popescu.

"Pentru mine este un moment extrem de emoţionant. Într-o ţară în care toată lumea se dezbină, iată că sunt şi oameni care doresc să se unească. Cred că această fuziune între cele mai importante două branduri din sportul dobrogean este cea mai importantă mişcare sportivă din istorie. Azi sunt aici în calitate de preşedinte al clubului Farul Constanţa, iar acest eveniment pentru mine are o dublă însemnătate, o dată fuziunea acestor două branduri şi doi întoarcerea pe banca tehnică a lui Gică Hagi. Echipa care ne va reprezenta în Liga I va fi Farul, apoi toate echipele de juniori se vor numi Farul. Separat va fi doar Academia Gheorghe Hagi, care se va ocupa de copiii între 8 şi 18 ani. Iar toţi jucătorii care fac parte din Academia Gheorghe Hagi sunt în pepiniera clubului Farul Constanţa", a spus Popescu.

"Această fuziune este foarte importantă pentru că atunci când două branduri se unesc întotdeauna clubul rezultat este mai puternic. Această idee a început acum un an, atunci am vorbit cu Gică despre ce putem face ca aceste două cluburi să vină sub aceeaşi umbrelă. Va exista un singur nume, un singur brand: Farul Constanţa. Şi va fi o singură galerie, pentru că cele două se vor uni, şi un singur spirit. Nu există istorie fără legende, aşa că prezenţa acestor legende ale fotbalului constănţean ne dă speranţa că acest proiect va avea o energie împreună. Prin prezenţa autorităţilor locale alături de noi, prin prezenţa legendelor, a suporterilor, sunt sigur că acest proiect va trece la o altă dimensiune şi vom reprezenta cu cinste fotbalul dobrogean", a mai adăugat Gheorghe Popescu.