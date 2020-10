A relatat despre perioada dificila a detentiei, despre prietenia stransa cu Gheorghe Hagi, a oferit detalii nestiute pana acum din „vestiarele” istoriei fotbalului romanesc.

Cu siguranta, cel mai negru moment din viata marelui sportiv a fost cel legat de moartea tatalui sau. Gica Popescu se afla in spatele gratiilor in acele momente cumplite si a aflat despre tragicul eveniment de la sotia sa.

„Era schimbata la fata si a zis atat: <a murit tata>. Cu trei zile in urma, socrului meu ii fusese rau, avusese o problema de sanatate si eu am zis ca e vorba de socrul meu. Am intrebat care tata, iar ea a spus <tata de la Calafat>. Eu vorbisem cu tatal meu cu o seara inainte si faceam planuri sa mergem la pescuit cand se termina toata povestea, si am stat cred ca 15-20 de secunde, nu puteam sa asimilez informatia. Imi era imposibil sa cred ca un om cu care vorbisem seara trecuta murise. M-am prabusit pe scaun si am inceput sa plang in hohote”, a povestit, vizibil marcat, Gica Popescu.

O alta relatare impresionanta din perioada de detentie face referire la modul in care isi petrecea viata zilnica in spatele gratiilor.

„In inchisoarea incerci sa gasesti un echilibru, nu e deloc placut sa fii acolo. Am gatit foarte mult. Aduceam mancare de acasa sau luam paste de la magazinul penitenciarului. (...) Nu te lasa nimeni sa ai un aparat, asa ca faceam paste cu termoplonjonul. Am ajuns la performanta sa fac quatro formaggi cu termoplonjonul. Situatia era de asa natura ca te facea sa improvizezi tot felul de lucruri”, a mai povestit Gica Popescu in cadrul emisiunii.

Marele sportiv a fost intrebat de Denise Rifai daca a fost vreodata „vanat de femei pentru faima si bani”. Fostul international roman a afirmat ca a avut mereu incredere in el insusi, iar banii nu au constituit un mijloc de a cuceri o femeie.

„(...)Nu am simtit vreodata ca s-ar fi intamplat asa ceva, sa fiu vanat pentru bani. Probabil si din mandrie, din orgoliu, am considerat ca sunt un barbat care poate sa emita pretentii fara a avea buzunarul plin”, a raspuns marele sportiv.

In acest context, Gica Popescu a oferit si detalii tulburatoare despre perioada cand facea foamea la propriu. „Asta s-a intamplat si cand eram junior la Craiova. Au fost zile in care stateam de sambata pana luni fara sa mananc...Si jucam la echipa mare, la Craiova!”, a relatat acesta.

