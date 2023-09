Gică Popescu dă din casă! Oficialul celor de la Farul Constanța declară cum a fost convins Rivaldo să semneze

In articol:

Informația inedită conform căreia, fostul decar al Braziliei ar urma să se alăture proiectului lui Gică Hagi la Farul Constanța din poziția de acționar a apărut în presa din România încă de acum câteva zile.

În decursul zilei de luni, 11 septembrie, a venit și anunțul oficial din partea conducerii clubului dobrogean. Deținătorul Balonului de Aur a preluat zece la sută din acțiunile clubului din Constanța.

Gică Popescu, președintele clubului, a dezvăluit cum a fost convins legendarul Rivaldo să se alăture proiectului.

Gică Popescu: „Alegerea sa validează munca pe care noi am depus-o în ultimii ani”

„Pentru Farul, dar cred că în aceeași măsură pentru orașul Constanța și cu toată convingerea pot spune că inclusiv pentru România, faptul că o legendă a fotbalului mondial a decis să investească în țara noastră este fantastic.

Este o mare bucurie că ne întâlnim acum, în echipa Farului, unde va fi incredibil să beneficiem de experiența și calitatea sa. Sunt convins că stabilitatea clubului, pentru că ne mândrim că în ultimii șase ani am fost printre foarte puținii care am încheiat mereu pe plus raportul financiar, performanțele foarte mari obținute chiar și cu bugete mici comparativ cu multe alte formații, au fost argumente importante pentru ca Rivaldo și, sperăm pe viitor ca și alții să i se alăture, sa investească la Farul.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Pedeapsa maximă admisă în România pentru bărbatul care a răpit şi violat două fetițe. Cât va sta după gratii Constantin Zapan- stirileprotv.ro

Alegerea sa validează munca pe care noi am depus-o în ultimii ani. Bun venit, Riva, este o onoare pentru noi și împreună vom fi și mai puternici” , a spus Gică Popescu, în comunicatul oficial emis de gruparea constănțeană.

Citește și: Paul Pogba a fost depistat pozitiv la testul anti-doping! Ce a comunicat Juventus după aflarea acestui lucru

Rivaldo, noul acționar de la Farul Constanța [Sursa foto: Facebook Farul Constanța]

Citește și: Cel mai selecționat jucător din istoria naționalei spune ce le-a lipsit jucătorilor României în meciul cu Israel! Care este părerea lui Dorinel Munteanu

Citeste si: „Nu poți să stai cu un om dacă ajungi să nu te mai înțelegi. Mai bine să te desparți și copilul să fie educat într-un mediu mai sănătos.” Georgiana Lobonț, părere sinceră despre divorț- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mihai Onilă, fondator trupei AXXA, devastat de moartea fiica lui de 10 ani ”Am vrut să mor”- radioimpuls.ro

Gică Hagi: „Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni”

„Am promis în urmă cu doi ani că trebuie să devenim un club foarte puternic, care să își propună mereu obiective tot mai importante, pentru că Farul reprezintă un brand, este echipa tuturor constănțenilor, a tuturor dobrogenilor.

Nu mai este niciun secret din faptul că doresc să am alături parteneri puternici, să vând acțiuni, așa cum am spus în diverse situații, pentru că Farul trebuie să devină un club din Top 3 în România. Am reușit în ultimul sezon ceva fantastic prin câștigarea campionatului, dar pentru a ne dezvolta în continuare este nevoie de parteneri puternici.

Este o mândrie că o personalitate mondială, un lider așa cum este Rivaldo, a decis să se alăture clubului nostru. Faptul că un campion mondial, un Balon de Aur, un câștigător de Champions League a decis să vină la Farul dovedește să am muncit bine până în prezent și că am arătat încredere, siguranță prin proiectele pe care le dezvoltăm. Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni” , a spus Gică Hagi, în comunicatul emis de Farul Constanța.