„Giganții” din Insulele Feroe foarte aproape de play-off-ul Champions League! Cât valorează lotul echipei?

În prima partidă din cel de-al trilea tur preliminar al UEFA Champions League, Klaksvik a învins-o pe Molde pe teren propriu, scor 2-1. După un rezultat de 0-0 la pauză, norvegienii au deschis scorul prin Magnus Eikrem, însă reprezentativa Insulelor Feroe au întors rezultatul printr-o dublă senzațională a lui Arni Federiksberg.

Klaksvik are deja asigurată calificarea în grupele Conference League, indiferent de ce se va întâmpla de acum înainte.

Klaksvik aproape de calificarea în play-off-ul Champions League! Cât valorează lotul echipei?

Victoria în fața celor de la Molde o trimite pe Klaksvik mai aproape de play-off-ul UEFA Champions League. Feroezul care a evoluat pentru Dinamo București, Kaj Leo Bartalsstovu, a vorbit despre parcursul echipei din țara sa natală.

„ Ei sunt o echipa semi profesionistă, una dintre cele mai mari din istoria Insulelor Feroe. Au retrogradat prima dată în istorie, în 2009, iar, apoi, și-au revenit și au făcut o echipă care a câștigat campionatul și s-a calificat în cupele europene. Majoritarea fotbaliștilor lucrează în alte domenii decât fotbalul. Până la orele 16-17 ale zilei sunt la job, iar după aceea vin la antrenamente.

Media salarială este de 2.000 de euro pe lună. Cu acești bani s-au calificat în turul trei din Champions League. Oricum, datorită calificării lor a făcut nebunie în țară ”, a spus Bartalsstovu, potrivit playsport.ro.

Lotul clubului Klaksvik este evaluat la 2,77 milioane de euro, cei mai bine cotați jucători fiind Patrick Da Silva (28 de ani) și Hallur Hansson (31 de ani), 300 de mii de euro fiecare.

Umilința primită de Ferencvaros din partea „giganților” Insulelor Feroe

Umilința datorată eșecului formației Ferencvaros a dus la demiterea instant a tehnicianului Stanislav Cherchesov. Chiar și cu performanțe înregistrare de la începutul mandatului său, decembrie 2021, soarta celui de la cârma formației maghiare a fost cruntă.

Singurul fobalist al celor de la Klaksvik care a dat interviu jurnaliștilor a fost Rene Joensen, mijlocaș central în vârstă de 30 de ani, titular în ambele partide împotriva campioanei Ungariei.

Mijlocașul, care bifat 43 de partide și 3 goluri în tricoul naționalei Insulelor Feroe, a declarat jurnaliștilor că el lucrează ca electrician, programul său fiind de la ora 8:00 până la ora 16:00 la job, iar apoi urmând să se antreneze alături de coechipierii săi.

„Am simțit în prima repriză că ne este greu să alergăm. Noi suntem obișnuiți cu temperaturile scăzute. A fost un meci dificil, nu prea am avut posesia, dar din punct de vedere mental am fost foarte puternici. Am reușit să menținem avansul de trei goluri și nici nu am primit gol”, a mai spus Joensen, după meci.