In articol:

Becali: Cum să-i spui lui Gigi Becali -Unde te duci?-

Gigi Becali a fost prins de poliţiști în trafic, fără declarația pe proprie răspundere la el. Latifundiarul din Pipera a avut o reacție absolut șocantă, motivând că el nu are nevoie de așa ceva, în condițiile în care el iese doar pentru a face binefaceri.

„Da, m-au oprit şi pe mine să mă verifice. Mi-au cerut declaraţia. Nu aveam nicio declaraţie. Păi ce-i aia. Ce să fac? Eu fac declaraţie pentru mine? Să-mi semnez singur? Eu sunt patron, angajator, eu nu mă duc la muncă.

Citeste si: Prima reacție a lui Jador după ce melodia lui Viorel de la Blăgești a ajuns pe locul 1 în trending: „Scot o melodie numai să-l dau jos”

Citeste si: Vladimir Tismăneanu, taxat dur pentru postarea rasistă la adresa romilor. CNCD s-a autosesizat

Eu ies să fac doar binefaceri: dau bani pentru combinezoane, pentru echipamente, pentru măşti, ajut spitale, ajut biserici. Eu mă duc să fac voluntariat pe vreme de criză. Voluntariat pe banii mei. Cum să îi spui lui Gigi Becali – Unde te duci? -.

Donații generoase pentru spitale

Oamenii mă cunosc, mă salută, mă respectă, mă felicită pentru ceea ce fac şi gata. Am donat şi la Spitalul Balş. Spuneau oamenii că nu mai au unde să să stea. Făceau teste şi stăteau în picioare.

Am dus o sută de scaune şi nu ştiu câte mese şi paturi. Am dat şi 40 de televizoare, telefoane. Am dat vreo 13.000 de euro doar pentru calculatoare şi 20.000 de euro pentru un mare scanner.

Fata domnului Adrian Streinu Cercel a făcut o listă cu ce era nevoie. Am plătit 120.000 de pastile de antidot din Rusia şi nu le puteam primi dacă nu aveam astăzi aprobarea de la Minister. Acum am primit aprobarea. Pastilele vin din Rusia, le-am plătit, trebuie sa ajungă 120.000 de pastile de antidot.

E un medicament pe care l-am plătit. Nu este acreditat de Uniunea Europeana, dar poate fi adus. Eu fac totul gratuit. Am luat medicamentul şi îl dau gratuit la Matei Balş. Ei distribuie mai departe unde e nevoie. Cu toata averea mea, eu vreau să ajut oamenii”, a povestit Gigi Becali la Antena 3.