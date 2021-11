Gigi Becali, despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian „Nu a murit din cauza terapiei cu oxigen hiperbaric”

In articol:

Gigi Becali a confirmat că îndrăgitul interpret de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian nu a murit din cauza terapiei cu oxigen din camera hiperbară. Detaliile adevărate despre moartea artistului nu au fost precizate, deoarece ar putea implica și alte persoane, a declarat Gigi Becali, într-o emisiune de pe RomâniaTV.

„Mîţu Stoian nu a murit de hiperbară, ci de altceva. Nu pot spune mai multe, gata. Nu a murit din cauză că a intrat în camera hiperbară. Nu pot să vă zic mai multe, puteau să vă zică oamenii care mi-au spus şi mie. Dar nu are nicio legătură cu clinica. Nu are rost să discutăm. El nu a murit din cauză la hiperbară. Şi eu în clinica mea am cameră hiperbară", a precizat Becali.

Care au fost rezultatele autopsiei lui Petrică Mîțu Stoian

„Nu erau afectați plămânii. După autopsie, plămânii lui erau maro, nu roz, așa cum sunt ai oricărei persoane, chiar și după ce moare. Înseamnă că i s-au ars acolo, în cabina respectivă, la clinică”, a declarat Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian.

Culoarea maro a plămânilor se consideră a fi rezultatul în urma tratamentului post-COVID cu oxigen hiperbaric. Tratamentul urmat de cântărețul Petrică Mîțu Stoian cu oxigenoterapia hiperbară, după vindecarea de infecția cu SARS-CoV2, nu este inclusă în protocolul de tratament, precizează Ministerul Sănătății.

Cum se simțea Petrică Mîțu Stoian înante să fie internat în clinică

Interpretul de muzică populară din Mehedinţi Petrică Mîţu Stoian a murit sâmbătă, 6 noiembrie, la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, după ce a suferit un șoc septic.

Steliana Sima, colega de breaslă a artistului, s-a întâlnit cu Petrică Mâțu Stoian chiar cu o seară înainte ca acesta să se interneze la clinică.

Ultima apariție a lui Petrică Mâțu Stoian[Sursa foto: Facebook]

„Eram împreună, se terminase filmarea, Petrică m-a prins de mijloc și a avut o tresărire „Ah m-ai electocutat!” adică ne electrizasem, cum se mai întâmplă și mi-a arătat degetul „M-ai electrocutat, nu ai simțit?!”. Lua anticoagulante, stiam, el le lua pentru inimă, a declarat artista.