Gigi Becali, dezvăluirile momentului! A anunțat că deține cel mai bun tratament anti-COVID: „Se găsește doar la mine. Am 50.000 de flacoane blocate în vamă”

Gigi Becali a dezvăluit că cel mai bun tratament anti-COVID din România se găsește la clinica sa privată. Latifundiarul din Pipera susține că a angajat medici din afară, care să îl ajută să pună tratamentul în funcțiune și să trateze cât mai mulți pacienți.

Tratamentul despre care Gigi Becali vorbește se numește Ivermectina ser, care a fost produs în Rusia şi este folosit ca antigripal în China, cât și în Republica Moldova.

„Eu am doctori la clinică mea pe care i-am adus de afară, studiau în străinătate. Sunt români și le dau 4000-5000 pe lună. Ei mi-au spus despre aceste tramente, pentru că se făceau studii pe afară. Cel mai bun este Ivermectina. Se găsește doar la mine, acum în România. Eu nu am nicio treabă, eu îl cumpăr aici. E din Ucraina, dar nu-l aduc eu. Eu am Invermectina ser. Invermectina pastilă e slabă.

Este și ieftină, cum ai vindeca un om cu 10 lei. Când a existat pe piață din România, s-a luat imediat, la început. Acum nu mai există. Am doar eu. Ei vor să consume lumea Remdesevir, pe care au dat zeci de milioane și nu e bun la Covid . Invermectina e cel mai bun tratament, pe lângă arbidol”,a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali nu a reușit să aducă tratamentul în țară: „Am vrut să cumpăr toată producția din Rusia”

Latifundiarul din Pipera a mărturisit că, momentan,

nu a primit aprobare pentru a aduce în România flacoanele de tratament. În cazul în care nu va reuși să le aducă în farmacie, Gigi Becali vrea să le doneze spitalelor. (

„Am 40-50 000 de flacoane în vama și nu-mi dau voie să între în România, nu am primit aprobare scrisă de la Ministerul Sănătății. Am vorbit cu un lanț de farmacii să-l băgăm fără adaos, ca să poată și omul de rând să cumpere aceste pastile. Mai ales, pentru cei care se tratează acasă. Arbidol am putea face și în țară, că e simplu, dar e ieftin. Am putea face pentru toată Europa. Nu-mi dau voie. Ce am în vama ar ajută aproximativ 10 000 de oameni. Dacă nu-mi da voie să-l aduc în farmacie, o să le donez spitalelor. Am vrut să cumpăr toată producția din Rusia”,a mai spus Gigi Becali.

