Becali lansează o teorie a conspirației

Gigi Becali a șocat cu ultima declarație. Afaceristul a vorbit despre pandemia de COVID-19 și numărul mare de victime.

Acesta a lansat o teorie a conspirației, prin care susține că pacienții morți nu au decedat toți din cauza coronavirusului, deși în acte a fost trecută această cauză.

”Sunt mai multe problemele lumii, decât fotbalul. Fotbalul este pe ultimul loc. Nu o să se anuleze campionatul, nici nu are de ce. De exemplu, Suedia, are 10 milioane de locuitori, noi avem 20 de milioane, la noi au murit 500, la ei au murit 5000, în condițiile în care noi am lucrat în focare de infecție.

„Au băgat la morgă virusul. Doar 200 au murit de COVID-19”

La noi e pandemie, însă e un fel de joacă. Au murit 500 la noi, dintre care 300 nici nu au avut coronavirus. Au băgat la morgă virusul. Doar 200 au murit de coronavirus. Când mor oamenii, spun ‘Hai, bagă Covid acolo. Ai Covid și gata, la revedere!’. Ne mai zice și nouă lumea, de asta știm.

Nu există un motiv pentru care fotbalul să nu se reia în mai la noi. Văd la biserica 30 de oameni care muncesc, păi dacă ei sunt 30 unul lângă altul, de ce nu ar fi ei 11 pe teren?

Părerea mea e că cele mai bune măsuri s-au luat în România, de Guvernul nostru, exceptând alea că ducem sclavii pe plantație la nemți”, a declarat Gigi Becali la un post de televiziune.