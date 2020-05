In articol:

Gigi Becali șochează: „Nu am purtat mască”

Gigi Becali șochează din nou. Afaceristul a făcut recent declarații destul de controversate despre noul coronavirus. Patronul FCSB susține că nu îi este frică de COVID-19. Mai mult decât atât, acesta recunoaște că nu ține cont de măsurile recomandate de autoritățile din România.

Becali s-a săturat de situația de criză generată de pandemia de COVID-19 și se declară nerăbdător ca statul să repornească economia.

Vom trăi cu virusul! Gata. Cine-l are stă acasă, cine nu are să se ducă la muncă, să joace fotbal. Ce teamă să-mi fie? De un virus? De un corona? Nici măcar nu se vede deloc. Cum să-mi fie frică? Nu e chiar așa cum zice lume. Eu am părerea mea.

Ce să facem? Facem noi acum corona... Pe mine nu m-a interesat corona. Nu am purtat mască, nu am ținut cont de distanțarea socială. Am făcut testul de două ori pentru familia mea. Gata, nu mai contează. Ce să mai facem acum? Asta e părerea mea. Statul să dea drumul la treabă.

a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.