Gigi Becali, supărat foc și pară pe George Simion, după ce s-a oferit să-l sponsorizeze la nuntă: „Așa a zis? El are ceva împotriva mea ca om”

In articol:

Nu mai este mult până când George Simion și aleasa inimii sale, Ilinca, vor merge în fața altarului pentru a-și uni destinele în fața lui Dumnezeu. Nunta de la biserica va fi urmată de o petrecere pe cinste, la care s-au anunțat circa 10 mii de participanți.

Astfel că liderul AUR trebuie să se asigure că are ce să le dea nuntașilor.

Gigi Becali, care îl simpatizează, i-a promit două tine de brânză, cadou din partea lui. Ei bine, politicianul a fost la un pas să nu mai primească darul din partea patronului FCSB, după ce la urechile lui Gigi au ajuns niște declarații de-ale sale mai vechi.

George Simion l-a atins pe Gigi Becali unde-l doare. Latifundiarul a răbufnit imediat: „ O să am o discuție cu el, să văd ce explicație dă”

În urmă cu un an de zile, liderul AUR a avut o declarație controversată și a făcut aluzie la clubul în care Gigi Becali nu doar că a investit milioane de euro, ci și suflet: „Steaua a murit în momentul în care a luat-o Becali”, au fost cuvintele lui George Simion.

Citeste si: Schimbări pentru călătorii care utilizează metroul. Cât vor aștepta oamenii în stațiile de metrou?- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Aflat într-o emisiune, prezentatorul TV i-a povestit lui Gigi Becali despre remarca făcută de cel care urma să primească din partea sa un cadou atât de generos.

Ei bine, patronul FCSB și-a păstrat calmul și a anunțat că va avea o discuție serioasă cu politicianul, de la care așteaptă o explicație pertinentă pentru a-l ierta.

„Așa a zis, că nu mai e Steaua? Când a zis asta? Trimite-mi, tată, că nu vreau pe vorbe și răutăți și la revedere brânza. Îl anunț din timp, de fapt nici nu-l anunț dacă a zis așa. Nu mai mănâncă brânză la nuntă. Depinde când a declarat. Dacă a făcut declarația când nu mă cunoștea asta era, nu era niciun fel de problemă.(...)

Citeste si: Gigi Becali, dans de excepție pe Arena Națională! Motivul pentru care latifundiarul nu și-a mai încăput în piele de fericire

Vreau să văd dacă eu îl cunoșteam atunci. Aici nu mai e vorba că a zis că nu a zis, dă-o încolo de brânză. Aici e chestiune de prietenia mea cu el. Dacă a făcut așa ceva, înseamnă că e fals. Înseamnă că nu mai am încredere în el. De aia am zis că-i fac cadou brânza la nunta, că îmi e drag ca om, ca politician.

Cu alte cuvinte, nu are nimic cu FCSB sau Steaua. El are ceva împotriva mea ca om. O să am o discuție cu el, să văd ce explicație dă. Dacă are o scuză, continui prietenia cu el, dacă nu, termin prietenia cu el. Nu mă mai interesează. Brânza, dă-o încolo, e cadou.

Citeste si: Anamaria Prodan, un nou „meci” cu Gigi Becali! Ce face impresara „pe la spatele” patronului FCSB: „Nu știu dacă știe”

Mi-a zis că a fost cu Peluza Sud, că era mai tânar. Dacă nu are o scuză, nu am nicio treabă. Mai ales că nu e o prietenie curată”, a spus Gigi Becali, conform sport.ro.