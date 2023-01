Gigi Becali, trimis în judecată pentru fraudă la vot. Ce pedeapsă riscă latifundiarul din Pipera

In articol:

Noul an vine cu o primă lovitură pentru Gigi Becali. Și asta pentru că o faptă mai veche, pe care a comis-o în anul 2018, îl face acum vinovat în fața oamenilor legii.

În anul 2018, Gigi Becali votat la Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție, fără a avea, însă, acest drept.

Gigi Becali riscă să ajungă iar după gratii

Motiv pentru care acum, pe data de 3 ianuarie 2023, patronal FCSB a fost trimis în judecată pentru fraudă la vot, dosarul fiind deschis de Judecătoria Buftea, fiind judecat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”fraudă la vot (art. 387 noul Cod Penal) alin. 1 lit. a cu aplicare art. 41 alin. 1 Cod penal”.

Conform, Gândul.ro, procurorii din cadrul Judecătoriei Buftea îl acuză pe latifundiarul din Pipera că și-a spus părerea, prin vot, fără a avea acest drept, săvârșind astfel o nouă infracțiune, până la împlinirea termenului de reabilitare, el fiind atunci deja condamnat definitiv, de două ori, prin decizia din 2013 a instanței.

Chiar și așa, pe data de șase octombrie 2018, Gigi Becali, susținând că dreptul la vot nu i-l poate lua nimeni, s-a prezentat la secția de votare nr.

84 din Voluntari.

” Dreptul de a vota la referendum nu mi-l poate lua nimeni, niciun judecător. Păi, mie, dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru că inteligența mea și bunul meu simț, și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani”, spunea Gigi Becali la vremea respectivă.

Astfel că acum, pentru fraudă la vot, ”cu intenție sau cu intenție depășită”, conform articolului 387 Cod Penal, Gigi Becali riscă o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau aplicarea unei amenzi și a interzicerii exercitării unor drepturi.

Gigi Becali, condamnat în 2013 la 3 ani și 6 luni de închisoare

De reamintit este și faptul că în anul 2013, Gigi Becali a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul schimbului de terenuri cu MApN, plus șase luni pentru dosarul "Valiza" şi în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina.

Însă, după un an și zece luni de pedeapsă, două cărți scrise și o bună purtarea în penitenciarul ”Poarta Albă”, Gigi Becali a fost eliberat atunci condiționat.

Iar la ieșirea de după gratii, afaceristul a declarat că le mulțumește procurorilor pentru condamnare, fiind cea mai înțeleaptă perioadă din viața sa, când s-a mântuit.

"Mulţumesc judecătorilor şi procurorilor care m-au condamnat pentru că eu consider că cea mai folositoare perioadă din viaţa mea au fost cei doi ani de închisoare, mântuirea e cel mai important lucru pentru mine şi am învăţat ce înseamnă mântuirea în închisoare", spunea Becali la vremea respectivă.