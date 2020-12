Gina Pistol a împlinit 40 de ani. Cum a surprins-o Smiley, de ziua ei de naștere: „Am plâns toată dimineața!”

Gina Pistol se află printre cele mai controversate vedete din showbiz-ul românesc. Prezentatoarea TV trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Smiley. Gina Pistol a avut parte de cea mai frumoasă surpriză cu ocazia zilei sale de naștere. Vedeta a împlinit 40 de ani, iar Smiley nu a ratat această ocazie și i-a pregătit o surpriză emoționantă, celebru artist a reușit să o impresioneze pe Gina Pistol.

In articol:

Citeste si: Gina Pistol a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre buzele umflate. Vedeta a ajuns pe masa de operație: ”Mi-am tăiat-o”

”Am avut un început de zi… Am plâns toată dimineața pentru că astăzi împlinesc 40 de ani de viață pe acest pământ și am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața mea. M-am trezit pe o muzică superbă, în living aveam un cvartet de coarde care a cântat «Parfum de femeie», superbul tango și «Vals». Vă dați seama că eram trezită din somn, abia ieșisem din baie și bineînțeles că am plâns”, a mărturistit Gina Pistol pe pagina sa de Instagram.

Citeste si: Gina Pistol, pofte bizare în timpul sarcinii. Ce mănâncă acum vedeta

Citeste si: Se rupe legătura dintre Iohannis și PNL? Ce efecte poate avea desemnarea lui Cîțu - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

În plus, artistul i-a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Smiley a publicat o poză cu Gina Pistol pe pagina sa de Instagram alături de un mesaj emoționant. ”Acea zi specială! La mulți ani!”, a scris Smiley.

Gina Pistol a împlinit 40 de ani[Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol și-a petrecut ziua de naștere la filmări alături de colegii ei

Gina Pistol și-a petrecut ziua de naștere la filmări alături de colegii ei. Frumoasa blondină a precizat că se simte foarte răsfățată, iar acest lucru a impresionat-o pe vedetă. ”Colegii mei mă fac să plâng de azi dimineață de când am ajuns. Mă simt foarte răsfățată”, a mai adugat Gina Pistol.