Relația dintre cei doi îndrăgostiți a fost ținută departe de lumină reflectoarelor până acum câteva luni. Se pare că cei doi artiști locuiesc împreună în vila cântărețului, iar Gina Pistol a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o au, dar și despre ce o enervează la Smiley. Există un aspect care o enervează teribil pe frumoasă prezentatoare.

Gina Pistol, o gospodină desăvârșită

Gina Pistol recunoaște că este obsedată să facă curățenie și printre pasiunile cele noi se află și gătitul.

“Am aspirat, am gătit, am spălat, am făcut live-uri pe internet. Asta e problema mea, sunt prea gospodină. Nu vreți să știți prin ce trece săracul Andrei. Sunt maniacă cu curățenia. Mie îmi ia vreo șapte ore să fac curățenie în toată casa. După ce fac toate astea și casa strălucește, el se gândește că ar mânca ceva pe canapea, atunci devin teroristă.”, a declarat Gina Pistol în cadrul emisiunii prezentate de Mirela Vaida.

„Înainte să fiu în emisiune nu știam că există mai multe cuțite”

“În pandemie, i-am sunat pe Florin și pe Sorin să-mi spună cum să fac vită, pentru că nu știam și iubitul meu mănâncă mai mereu, eu nu prea. Înainte să fiu în emisiune nu știam că există mai multe cuțite, aveam trei cuțite acasă, toate la fel. Acum am o colecție de cuțite”, a mai spus Gina Pistol.