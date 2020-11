Gina Pistol, cele mai noi imagini cu burtica de gravidă

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol se bucură intens de toate momentele sarcinii. Prezentatoarea TV a postat pe reţelele de socializare cele mai noi imagini cu burtica de gravidă. Vedeta este însărcinată pentru prima dată şi va aduce pe lume o fetiţă.

Gina Pistol a postat un clip pe Instagram în care apare cu burtica la vedere. Urmăritorii vedetei au fost sensibilizaţi la cote maxime. Prezentatoarea TV a promovat în cadrul clipului un ulei pe care îl foloseşte împotriva vergeturilor.

"Din doi oameni care se iubesc vom deveni trei!"

Gina Pistol şi Smiley au aunuţat că vor deveni părinţi prin intermediul unui video postat pe Youtube.

”În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!”, a mărturisit Gina Pistol, în interviu emoționant cu ea și Smiley.

Gina Pistol a mai spus că vrea să fie o mamă model care să se bucure şi să copilărească alături de fetiţa ei. Vedeta vrea să fie cea mai bună prietenă a fiicei sale.

”Mă bucur că trăiesc tot ce trăiesc acum… Vreau să copilăresc alături de copilul meu. Să fiu genul ăla de mamă cool. Nu o mamă care devine cucoană și tanti. Vreau să fiu prietenul copilului meu, îndrumătorul lui”, a mai spus Gina Pistol.

