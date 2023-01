Gina Pistol, confesiune neașteptată pe internet. Ce i-a transmis lui Smiley: „M-a consumat psihic și fizic”. A vorbit despre asta abia acum

In articol:

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai puternice și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi nu ratează nicio ocazie pentru a-și arăta iubirea și respectul pe care îl au unul față de celălalt.

În urmă cu ceva timp, relația celor două vedete a devenit și mai închegată cu ajutorul lui Josephine, fetița acestora.

Postarea făcută de artist în mediul online

Prima zi din 2023, prima postarea a lui Smiley pe rețelele de socializare. Artistul a postat un videoclip emoționant în care apăreau Gina Pistol și fetița acestora, Josephine. În postarea făcută arăta cum a intrat cântărețul în Noul An, alături de cele mai importante persoane din viața sa, familia. Astfel, Smiley ținea în mână o artificie de tort și era tot un zâmbet, iar imediat lângă el era soția sa care o ținea în brațe pe cea mică. Filmulețul a strâns foarte rapid mii de aprecieri și sute de comentarii de la admiratorii artistului în care îi urau numai de bine.

Cu ce gânduri au intrat Smiley și Gina Pistol în 2023

Alături de postare, artistul a mai scris câteva cuvinte despre cum vrea el să fie 2023. Acesta a spus că anul va fi exact așa cum alegem noi să îl facem, iar el își dorește ca lumea să fie mai bună, să facă alegeri mai bune și să muncească pentru ceea ce își doresc.

„La mulți ani 2023! Anul va fi așa cum ni-l facem noi, așa că: să fim buni, să facem alegeri bune, să muncim pentru ceea ce ne dorim, să cheltuim timpul pentru ce și cu cine ne place, să iubim, să râdem, să cântăm, să dansăm, să ne bucurăm cu familia și prietenii de realizările noastre, să credem în Dumnezeu și în noi înșine, să ne apreciem mai mult, să ne celebrăm unicitatea și să semănăm gânduri bune…că vorba aia: viața te tratează exact cum o tratezi!”, a scris Smiley pe pagina sa de Instagram.

Dacă artistul a început anul cu gânduri bune, partenera sa de viață, prezentatoarea Gina Pistol a mărturisit în mediul online că 2022 nu a fost unul prea bun cu ea. Vedeta a dezvăluit că a fost un an care a consumat-o fizic și psihic și a făcut-o să fie mai urâcioasă atât cu ea, cât și cu cei din jur. Dorința cu care aceasta a intrat în Noul An a fost cea de a avea mai multă grijă de ea. Frumoasa blondină nu a uitat să îi mulțumească iubitului ei pentru toată iubirea.

„Pentru mine, anul 2022, a fost un an care m-a consumat. Psihic și fizic. Am fost urâcioasă cu mine și cu toată lumea din jurul meu. Mai puțin cu Josephine, fiica mea. În anul 2022 am fost fragilă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că l-am încheiat cu bine. Anul ăsta, în schimb, vreau să am mai multă grijă de mine, de sufletul meu. Vă doresc, dragii mei, să fiți sănătoși! Sănătoși la trup, minte și suflet. Vă îmbrățișez! P.S.: Îți mulțumesc pentru felul în care mă iubești @smiley_omul”, a transmis prezentatoarea TV.

Moment emoționant între Josephine și părinții săi

Acum ceva timp, Gina Pistol a mărturisit în mediul online că a fost surprinsă până la lacrimi de un gest pe care fetița l-a făcut față de ea. Într-o dimineață în care cei doi părinți și cea mică stăteau în pat, Josephine a venit și a pupat-o pe frumoasa blondină, iar pentru ca tatăl ei să nu fie gelos, a primit și el un pupic.

„Pe la 6 jumătate s-a trezit Josephine și, spre dimineață, am luat-o cu noi în pat și ea s-a trezit, începuse să vorbească pe limba ei, și stăteam așa cu ochii între deschiși să văd ce face. Și m-am trezit că a venit și m-a pupat, deci îmi vine să plâng. Așa mă mai pupă când îi zic eu, dar a venit și m-a pupat fără să-i zică nimeni nimic. Și pe urmă l-a pupat și pe tatăl ei. Realizez că crește atât de repede fiica mea”, a declarat vedeta.