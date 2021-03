Gina Pistol, declarații sincere despre viața de mămică! Cu ce probleme se confruntă iubita lui Smiley: "Nu vreau să par mama perfectă"

In articol:

Gina Pistol a făcut primele declarații despre viața de mămică. Cu ce probleme se confruntă iubita lui Smiley?!

Gina Pistol, declarații despre viața de mămică

Gina Pistol a născut în urmă cu doar câteva săptămâni. Iubita lui Smiley a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, Josephine Ana Maria.

Însă, se pare că viața de mămică nu este chiar atât de ușoară pe cât spera.

Astăzi, pe contul său de Instagram, prezentatoarea de televiziune a dezvăluit că în primele două săptămâni i-a fost extrem de greu. În momentul în care a ajuns acasă și a realizat faptul că este doar ea cu fetița, a avut un moment în care și-a dat seama că o să fie dificil. Însă, se pare că proaspăta mămică primește ajutor din partea logodnicului ei, care îi este alături și o ajută cu cea mică în toată această perioadă.

Gina Pistol[Sursa foto: Instagram]

"Spuneam săptămâna trecută că mă înclin în fața mamelor, pentru că e greu! Pentru mine primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram, nu am de gând să fac asta și nici nu o voi face niciodată. Pur și simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine, primele două săptămâni au fost groaznice. Nu-mi dădeam seama ce se întâmplă.. Tot ce citisem în cele nouă luni de sarcină, tot ce mi s-a spus la spital de către moașă, de către asistente.. Am pășit în casă și am uitat tot.. Pentru mine a fost greu.. Te uiți în oglindă și nu te regăsești deloc.. Dureros când plânge și nu știi ce să faci ca să îi alini suferința și să nu mai plângă așa.. Toate lucrurile astea m-au epuizat fizic și psihic. Mare noroc am cu Andrei, pentru că îmi este de mare ajutor.. Se descurcă foarte bine și are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită", a spus Gina Pistol pe Instagram.