Gina Pistol, echipă cu Smiley la Asia Express? Oare fanii ce zic?

Gina Pistol, echipă cu Smiley la Asia Express?

Gina Pistol știe că s-ar fi descurcat foarte bine decât cei care au trecut prin focurile emisiunii Asia Express. Îndrăgita moderatoare TV a spus că se descurcă în situații extreme și a subliniat că i-ar fi făcut plăcere să formeze o echipă cu o persoană competitivă, așa cum este ea. Deci, să înțelegem că nu este exclus să o vedem, alături de Smiley, în competiție.

În timpul declarațiilor, a subliniat că partea cu căutarea cazării i-ar fi dat bătăi de cap și a spus că îi înțelege perfect pe participanți, chiar dacă nu a fost pusă în această postură solicitantă din punct de vedere psihic.

Cum a reacționat Gina Pistol când a primit propunerea

“Când am primit propunerea să prezint «Asia Express», m-am gândit că mi-ar fi plăcut să fiu concurent. Însă după ce am văzut provocările prin care aceștia trec zi de zi. Oricum, cred că m-aș fi descurcat și în postura de concurent, pentru că sunt o persoană care se descurcă în situații limită. Ori de câte ori simt că nu mai pot, găsesc o fărâmă de energie în mine care mă face să pot mai mult! Mi-ar fi plăcut să fac echipă cu o persoană la fel de competitivă ca mine, o persoană care se poate adapta rapid și care nu renunță în ciuda momentelor dificile. Însă cred că mi-ar fi fost greu cu cazarea, recunosc. În postura de prezentator al show-ului am certitudinea unui acoperiș deasupra capului la finalul zilei, însă concurenții nu o au. Și după o zi lungă și grea, plină de provocări, se trezesc uneori că misiunea care pare imposibilă este fix cea a cazării”, a povestit Gina Pistol pentru publicația VIVA!.

Conform declarațiilor prezentatoarei, în prima parte a emisiunii Asia Express 2019 ea și colegii săi din staff au avut o problemă cu mâncarea, iar în a doua etapă a show-ului, în Taiwan, cu toții au avut neplăcuta surpriză să constate că localnicii nu vorbeau limba engleză deloc.