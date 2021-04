Gina Pistol, filmată topless de Smiley! Imaginile au scăpat pe internet

In articol:

Smiley și Gina Pistol au devenit recent părinți pentru prima dată. Micuța Josephine a venit pe lume pe data de 9 martie, iar viața lui Smiley și a Ginei Pistol s-a schimbat radical. Cei doi își petrec tot mai mult timpul acasă, alături de fiica lor. Deoarece timpul petrecut în familie este foarte important pentru ei și pentru fetiță, Smiley și Gina Pistol au petrecut seara de vineri îmreună, în timp ce se uitau la emisiunea Românii au talent.

Celebrul cântăreț a vrut să imortalizeze momentul și a postat un filmuleț la secțiunea de stories de pe Instagram. Un detaliu extrem de important și intim i-a scăpat lui Smiley, motiv pentru care a șters filmulețul la scurt timp după publicarea. Potrivit Cancan, Gina Pistol este surprinsă topeless în videolcip, iar micuței Josephine i se vede puțin din față, în timp ce doarme în brațele mamei sale. Puteți vedea ipostaza în care a fost surpinsă Gina Pistol în GALERIA FOTO.

Gina Pistol, filmată într-o ipostază intimă de către Smiley [Sursa foto: Instagram]

Câte kilograme a pus Gina Pistol în perioada sarcinii

Gina Pistol a devenit mămică la vârsta de 40 de ani, după o lungă perioadă d etimp în care medicii îi dădeau șanse mici să poată rămână însărcinată.

Acum, blondina trăiește un vide devenit realitate. Aducerea pe lume a unui copil vine și cu foarte multe sacrificii din partea mamei. Iubita lui Smiley a dezvăluit că în perioada sarcinii ajunsese la 80 de kilograme, iar acum cântarul îi arată 65 de kilograme.

„Și ca să vă răspund la o altă întrebare, una pe care o primesc destul de des, nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem la... dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme greutate, iar acum, după cinci săptămâni și câteva zile, am 65 de kilograme, dar rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am încă voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a dezvăluit Gina Pistol pe pagina sa de Instagram.