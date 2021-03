Gina Pistol, imagine inedită cu fiica ei, Josephine! Iată cum a pozat-o pe cea mică. Imaginea a ajuns pe internet

In articol:

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți cu normă întreagă în urmă cu câteva săptămâni, iar de atunci viața lor a căpătat un alt sens. Micuța Josephine le-a umplut toate golurile din suflet și i-a împlinit.

Toată lumea este curioasă să vadă cu cine seamăca cea mică, dar conform zicalelor din popor, fetele seamăcă cu tații, așa că nu este deloc ieșit din comun ca atunci când mai crește să observăm asemănări izbitoare între ea și tatăl ei. Cu toate că, suntem siguri că a moștenit și din fiețea, eleganța și trăsăturile suberble ale blondinei.

Micuța Josephine este rodul iubirii dintre Gina Pistol și Smiley, despre care s-a aflat că au o relație abia după trei ani, pe când prezentatoarea TV era însăcinată în circa cinci luni. Totul a fost un secret bine păzit, până au început speculațiile, iar sarcina Ginei Pistol avansase destul de mult și devenea tot mai greu să o ascundă.

Gina Pistol a postat o imagine rară cu fiica ei

Josephine a venit de circa trei săptămâni pe lume și de atunci fiecare zi a părinților ei este ca un basm. Internauții sunt nerăbdători să o cunoască și să vadă cu cine seamănă, căci până acum vedetele nu au vrut să pună nicio fotografie cu chipul micuței.

Gina Pistol a postat în urmă cu câteva ore o poză nouă și inedită cu fiica ei, iar fanii au luat-o razna. Vedeta aproape că le-a arătat-o pe cea mică!

Proaspăta mămică a dezvăluit că se simte copleșită de emoții și de responsabilități, căci să ai un nou-născut nu e deloc ușor. Aceasta recunoaște că viața ei s-a schimbat radical, iar acum nu mai are la fel de mult timp ca înainte pentru plăcerile personale. Însă nu o deranjează. Gina Pistol se consideră binecuvântată.

„N-am avut nici timp, nici stare să stau pe Instagram, pentru că am fost ocupată. 26 din 24 de ore am fost ocupată. Jos pălăria în faţa tuturor mamelor, nu e deloc uşor, mai ales la început. E minunat sentimentul ăsta de mamă, uiţi de tot greul. Fizic, după operaţie mi-am revenit cam din a treia zi, primele două nu au fost cele mai uşoare din viaţa mea, vă spun sincer”, a spus Gina.

Gina Pistol, la două săptămâni după ce a născut! Secretul ei: „Face minuni”

În urmă cu puțin timp, Gina Pistol le-a arătat pentru prima dată urmăritorilor ei cum arată după ce a trecut printr-o naștere. Iubita lui Smiley s-a filmat în oglindă, în timp ce le prezenta fanilor săi secretul pentru a ajunge din nou la formele de odinioară. Gina Pistol a mărturisit că poartă în fiecare zi lenjerie modelatoare și rezultatele n-au întârziat să apară. Vedeta a ajuns să poarte din nou măsura S, într-un timp record.

„Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjerie modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am treut de la măsura M la S (ziua port și colanții compresivi postpartum)”, le-a dezvăluit Gina Pistol fanilor ei, la secțiunea de stories de pe Instagram.