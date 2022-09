Gina Pistol, la un pas să cedeze! Ce i se întâmplă în aceste momente: "Sunt foarte mâhnită, ne ducem la vale"

In articol:

Gina Pistol a transmis un mesaj surprinzător pe rețelele de socializare, în urmă cu puțin timp. Iubita lui Smiley le-a povestit fanilor că nu a avut un început de săptămână tocmai bun.

Iată care a fost motivul!

Citeste si: Gina Pistol impune reguli celor din jur când vine vorba despre copilul ei! Chiar și bunicii trebuie să le respecte: „Are nevoie de rutină”

Gina Pistol: "Am motive serioase să fiu supărată"

Gina Pistol trece prin momente dificile. Deși în mediul online este în majoritatea timpului cu zâmbetul pe buze, se pare că nu este totul numai lapte și miere în viața blondinei. Iubita lui Smiley a afirmat recent, într-un mesaj transmis pe contul personal de Instagram, că este foarte mâhnită și uimită de tot ceea ce se întâmplă în jurul ei: "Voiam și eu așa, să vorbesc singură, ce să fac. Andrei e plecat în Bali, fiică-mea mă înțelege, dar nu-mi răspunde încă...Mă, nu știu ce se întâmplă, sunt foarte mâhnită, mi-am început săptămâna așa, supărată.

Și am motive serioase să fiu supărată. Dacă ar fi trăit bunică-mea, ar fi zis că trăim sfârșitul lumii. Și fix asta simt, ne ducem la vale, am luat-o grav de tot prin păpușoi, cu toții. S-a înrăit lumea, fiecare e cu treaba lui, lipsa empatiei, nu știu ce se întâmplă, dar nu-mi place!", a declarat Gina Pistol, pe rețelele de socializare.

Citeste si: “Nu plângi, mergi!” Prințul Charles le-a interzis fiilor săi să arate emoție la înmormântarea Prințesei Diana- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol: "Toată viața asta de om mare mă consumă enorm"

De când a devenit mamă, viața Ginei Pistol s-a schimbat radical.

Iubita lui Smiley a trecut printr-o serie de schimbări cu care nu a putut să se obișnuiască în totalitate. Prezentatoarea TV spune că are încă momente când se simte copleșită de tot ceea ce i se întâmplă:

Citeste si: Gina Pistol și Rona Hartner, duet-surpriză! Nimeni nu s-a așteptat la asta

Nu știu dacă ați înțeles ceva din tot ce am vorbit eu până acum, din discursul meu, în capul meu are o logică, mai am discursuri din astea pe care le țin cu mine însămi, dar nu știu ce am avut, a fost o perioadă ciudățică așa, de aceea nici nu am făcut postări pe Instagram, pentru că pur și simplu nu am avut energie. Toată viața asta de om mare mă consumă enorm și de când am devenit mamă parcă nu mai am timp de nimic altceva. Adică tot timpul fac cumpărături, mă ocup de casă, gătesc, stau și eu cu copilul. Avem o doamnă care ne ajută, doar că atunci când vine la noi să ne ajute fug repede, e o traumă pe care eu trebuie să o lucrez la mine.", a povestit Gina Pistol, în mediul online.

Gina Pistol și Smiley, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]