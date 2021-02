Gina Pistol, mai îngrijorată ca niciodată în ceea ce privește nașterea: „Abia acum realizez ce mi se întâmplă”

In articol:

Nu mai este mult până ce prezentatoarea tv o va aduce pe lume pe fiica sa. În doar două săptămâni Gina Pistol și Smiley vor începe un nou capoitol din viața lor, o nouă etapă care le va umple inima de fericire și împlinire.

Cei doi vor deveni părinți cu normă întreagă, iar asta i-a unit și mai mult în perioada asta.

Smiley și Gina Pistol sunt într-o relație de circa trei ani, iar vestea oficială au făcut-o printr-un clip, însă nu a fost singura veste pe care le-au dat-o fanilor, ci și că prezentatoarea tv este însărcinată, iar asta a luat prin surprindere pe toată lumea.

Mai este puțin și într-un final cei doi își vor cunoaște fiica, iar pregătirile sunt în toi. Casa acestora suferă modificări și renovări pentru camera bebelușei, iar cumpărăturile în materie de hăinuțe și accesorii sunt deja pregătite.

Gina Pistol, anxioasă înainte de naștere

Gina Pistol este mai îngrijorată ca niciodată în legătură cu sarcina. Blondina simte un cocktail de emoții de la nerăbdare de a-și ține copilul în brațe, la frica în ceea ce privește rolul ei de mamă. Blondina și-a pus problema dacă va fi sau nu o mamă bună.

Citeste si: Ce a pățit Gina Pistol cu doar câteva săptămâni înainte de naștere! Aceasta se confruntă cu probleme dermatologice „Oare mai scap?”

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Pe ultima sută de metri, blondina este epuizată și nu prea mai are chef să facă prea multe lucruri.

Aceasta a mers pentru încă un set de analize de rutină și a avut o discuție cu medicul anestezist care va asista la naștere, iar acum întreaga procedură a devenit puțin înfricoșătoare pentru Gina, care este programată să nască în doar două săptămâni.

„ Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare.... Cred că toate femeile au trecut prin asta”, le-a povestit Gina Pistol internauților.

Gina Pistol[Sursa foto: Instagram]

Smiley, nerăbdător să devină tătic

Smiley numără zilele până ce iubita lui, Gina Pistol îi va aduce pe lume prima fiică.

Artistul este nerăbdător și spune că abia după ce-și va ține bebelușa în brațe va realiza 100% ce se întâmplă. Cuplul a anunțat că a ales și un nume pentru micuță, însă nu au vrut să dea mai multe detalii.

Citeste si: S-a aflat cum l-a anunțat Gina Pistol pe Smiley că este însărcinată! Artistul a dezvăluit totul abia acum

„Mă antrenez ca să țin fetița în brațe, că aici nu e vorba de forță, ci de rezistență. Mai durează vreo două-trei săptămâni. Am emoții și cu cât trec zilele mai mult realizăm amândoi că se întâmplă și că mai e foarte puțin.

Suntem pregătiți, credem noi, dar cu siguranță sunt foarte multe lucruri pe care o să le simțim și nu știm dăcă suntem pregătiți. Ne-am gândit la un nume. ”, a declarat Smiley.