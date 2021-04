Gina Pistol, moment de sinceritate cu fanii pe Instagram! Prin ce momente dificile trece proaspăta mămică: „Răutatea asta gratuită...”

In articol:

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți pentru prima dată pe data de 9 martie. Venirea pe lume a micuței Josephine le-a schimbat radical viața părinților ei, care se dedică în mod egal în creșterea sa. Celebritatea vine cu foarte multe sacrificii și comentarii negative, iar Gina Pistol a trecut prin diferite stări în ultima perioadă, de la venirea pe lume a fiicei sale.

Pe pagina sa de Instagram, vedeta a postat un mesaj prin care le transmite urmăritorilor săi că reușește să se bucure de câteva minute de liniște după ce își lasă fiica pe un șezlong pentru bebeluși. În secțiunea de comentarii, blondina a răspuns mai multor comentarii lăsate de internauți, printre care se află și actuale sau viitoare mămici. Ea a mărturisit că în ultima perioadă s-a confruntat cu foarte multe „răutăți gratuite”.

„De ceva timp ma tot lovesc (si nu doar eu) de rautatea asta gratuita. Perioada asta de izolare parca scoate din oameni tot ce-i mai rau si urat”, a scris Gina Pistol pe pagina sa de Instagram.

Citeste si: Motivul pentru care Smiley refuză să îi arate fața micuței Josephine pe internet: „E foarte clar”

Citeste si: Boala incurabilă de care suferă Bianca Drăgușanu: „Medicii m-au avertizat că se poate agrava foarte repede”- bzi.ro

Mai mult decât atât, ea mai dezvăluit că este mereu foarte atentă la fiica ei. Blondina a mărturisit că doarme cu ochii deschiși parcă o aude pe Josephine plângând, chiar și atunci doarme și este liniștită.

„Eu o aud plangand si cand nu plange 😂. Dorm cu ochii deschisi si privirea fixa. Imi mai toarna Andrei din cand in cand picaturi in ochi ca sa nu mi se usuce privirea 😂”, a mai spus Gina Pistol.

Smiley și Gina Pistol[Sursa foto: Instagram]

Câte kilograme s-a îngrășat Gina Pistol în perioada sarcinii

Gina Pistol s-a pus repede pe picioare după nașterea fetiței sale, Proaspăta mămică a ajuns la 65 de kilograme, după ce a ajuns la 80 de kilograme în timpul sarcinii. Ea a dezvăluit că urmează să înceapă din nou să facă sport odată ce va avea voie.

„Și ca să vă răspund la o altă întrebare, una pe care o primesc destul de des, nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem la...dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme greutate, iar acum, după cinci săptămâni și câteva zile, am 65 de kilograme, dar rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am încă voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a dezvăluit iubita lui Smiley pe Instagram.