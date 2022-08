Gina Pistol nu mai poate face față rolului de mamă? Iubita lui Smiley se simte copleșită de responsabilități: „Mă chinui singură”

In articol:

De când a devenit mămică, Gina Pistol a trecut printr-o serie de schimbări radicale. Cea mai importantă prioritate pentru ea este micuța Josephine, alături de care petrece timp prețios zi de zi. Prezentatoare TV recunoaște că noile responsabilități pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit în fiecare zi o seacă de energie psihic.

Cu doar câteva momente în urmă, iubita lui Smiley a vorbit despre cum este viața sa în aceste momente.

Viața Ginei Pistol s-a schimbat în mod radical de când a devenit mămică. Chiar dacă are ajutor în casă cu cea mica, blondina nu reușește să se odihnească și să-și ia timp pentru ea. Preferă să facă ceva pentru casă în loc să se relaxeze, lucru pe care își dorește să îl corecteze astfel încât să nu mai pună presiune pe ea.

Gina Pistol, copleșită de responsabilități

Gina Pistol simte că are nevoie de o vacanță doar pentru ea, în care să se relaxeze și să nu mai facă nimic altceva. În același timp, însă, acest lucru ar însemna să stea departe de fiica sa o perioadă, lucru care nu îi este deloc pe plac. Prezentatoarea TV a mărturisit că anul acesta a fost cu totul haotic pentru ea și încă încearcă să se „salveze” din această perioadă deloc prietenoasă cu confortul ei.

„Măi, nu știu ce se întâmplă, dar nu mai am energie și nu e doar energie din punct de vedere fizic, nu am energie psihic, nu știi cum e, nu reușesc să mă adun. Oricum sunt puțin mai bine în perioada asta, dar am avut așa o... nu știu ce s-a întâmplat, anul ăsta a fost ciudățel rău pentru mine. (…) Nu știu dacă ați înțeles ceva din tot ce am vorbit eu până acum, din discursul meu, în capul meu are o logică, mai am discursuri din astea pe care le țin cu mine însămi, dar nu știu ce am avut, a fost o perioadă ciudățică așa, de aceea nici nu am făcut postări pe Instagram, pentru că pur și simplu nu am avut energie. Toată viața asta de om mare mă consumă enorm și de când am devenit mamă parcă nu mai am timp de nimic altceva. Adică tot timpul fac cumpărături, mă ocup de casă, gătesc, stau și eu cu copilul. Avem o doamnă care ne ajută, doar că atunci când vine la noi să ne ajute fug repede, e o traumă pe care eu trebuie să o lucrez la mine.”, a spus Gina Pistol.

În ciuda faptului că are ajutor cu micuța Josephine, Gina Pistol prefer să facă orice altceva în afară de a se odihni, lucru care nu este deloc pe placul ei în acest moment. Simte nevoia să se deconecteze de la rutina zilnică, iar una dintre cele mai bune soluții pe care le-a găsit ar fi să meargă într-o vacanță fără cea mica, în care să-și aloce timp doar pentru ea.

„Îmi iau tot timpul de lucru, ca să nu stau, nu știu de ce fac asta, mă chinui singură și tot timpul sunt ocupată, eu tot timpul am ceva de făcut, că altfel nu mă simt bine dacă stau și toată treaba asta de om mare mă consum groaznic. Și poate pentru că nu am avut concediu, vacanță de ceva vreme, multă vreme, și atunci când pleci cu copilul în vacanță mi-e foarte greu să mă gândesc că aș putea să plec fără copil, pentru că mă bucur așa când o avem cu noi, doar că nu ești, frate, în concediu când ești cu copilul. Între noi fie vorba, când pleci cu copilul în vacanță, aia nu e vacanță pentru părinți, pentru că practic fac aceleași lucruri pe care le fac acasă, doar că le fac în alt loc. Am nevoie de câteva zile doar pentru mine, clar.”, a mai spus Gina Pistol pe Instagram.