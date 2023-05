Gina Pistol nu s-a uitat deloc la bani! A arătat fenomenal în ziua nunții, dar și costurile au fost pe măsură. Am aflat câte mii de euro a scos din buzunar prezentatoarea | EXCLUSIV

In articol:

Nunta lui Smiley cu Gina Pistol a fost categoric evenimentul anului. Frumoasa prezentatoare și artistul și-au unit destinele, iar toată țara a fost cu ochii pe ei. Așa cum era de așteptat, cei doi au arătat țiplă în ziua marelui eveniment, dar și prețurile au fost pe măsură.

Gina a arătat incredibil în cele două rochii de mireasă pe care le-a ales, iar lui Smiley costumul de ginerică i-a venit mânușă. Nu au lipsit nici accesoriile, capitol la care Gina nu s-a uitat nici măcar o secundă la bani și a scos din buzunar o sumă piperată, mai ales pentru pantofi.

Gina Pistol și Andrei Maria s-au bucurat de o petrecere ca în povești, alături de prieteni buni, familie și mai ales cele mai mari vedete din România. Cei doi îndrăgostiți au atras toate privirile, iar bucuria li s-a citit pe chip.

Gina Pistol nu s-a uitat la bani când a ales accesoriile pentru nuntă

Vedeta nu s-a uitat deloc la bani când a ales accesoriile pentru nuntă. Frumoasa prezentatoare TV a vrut să arate incredibil, iar acest lucru s-a și întâmplat. Costurile au fost totuși pe măsură, căci doar pantofii au depășit cu mult un salariu din România.

Gina Pistol a optat pentru o pereche de pantofi cu perle, creație a unui celebru designer. Piesele fac parte din colecția specială pentru mirese, colecție preferată de cele mai multe dintre vedete în ultimii ani.

Prețurile sunt și ele pe măsură în celebrul magazin, căci printre fanii brandului se numără și vedetele de la Hollywood. Pentru perechea de sandale divine, purtate de Gina Pistol, doritorii trebuie să scoată din buzunar nici mai mult și nici mai puțin de 1.690

de euro, în moneda românească fiind vorba despre aproximativ 8.100 de lei.

Sandalele purtate de Gina Pistol în ziua nunții [Sursa foto: Captură foto Jimmy Choo]

Cum și-a ales rochia de mireasă Gina Pistol

Prima rochie pe care Gina a purtat-o la nuntă este creația unei case din Tel Aviv, unde prețurile sunt și ele pe măsură, iar cea de-a doua ținută a fost achiziționată din România, însă nici de această dată nu vorbim de costuri mici, căci prețurile pentru rochiile lor de mireasă se învârt între 5.000 și 6.000 de lei.

"Rochia aceasta este cumpărată de la o tipă din Israel. Eu am văzut-o pe Pinterest în urmă cu mulți ani și mă gândeam că dacă vreodată o să mă mărit, aceasta este rochia pe care îmi doresc să o port.

După ce am fost cerută, am căutat rochia, am aflat cine o face și am comandat-o. Le-am ales ca să le pot purta și cu alte ocazii", a mărturisit Gina Pistol, chiar în ziua nunții.

Costumul lui Smiley a fost unul atipic și a fost ajutat de o bună prietenă a sa. Nu știe dacă îl va mai purta și cu altă ocazie, însă cu siguranță își va mai lua și alte culori în același model.

"Mie mi-a făcut costumul Irina Voinea, este făcut special pentru acest eveniment și nu știu dacă o să îl mai port vreodată. Vreau să-l țin de colecție", a explicat și Smiley.

Smiley și Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Unde vor merge Smiley și Gina Pistol în luna de miere

Cei doi îndrăgostiți și-au stabilit foarte bine planurile pentru vara aceasta. Gina și Andrei Maria vor merge în sudul Franței în luna de miere, o destinație de poveste și un loc extrem de romantic.

Cele două vedete și-ar fi dorit să fie vorba de o lună plină de vacanță, însă cu siguranță vor recupera cu un alt concediu pregătit pentru anul acesta.

"Plecăm în luna de miere peste o săptămână, în sudul Franței. Ne dorim să avem o lună – deși nu e chiar o lună – de miere frumoasă, să ne întoarcem și să avem o vară frumoasă, apoi o viață senzațională, să ne facem amintiri frumoase împreună, să îmbătrânim frumos împreună, să ne înțelegem bine, să ne susținem unul pe celălalt.

Să ajutăm fata să facă tot ceea ce își dorește și dacă mai apare un copil îl primim cu brațele deschise și cu toată dragostea", a explicat Smiley, chiar în ziua marelui eveniment.

Gina și Smiley, pauză de la social media după nuntă

Gina Pistol și Smiley au decis să ia o scurtă pauză din mediul online, pentru următoarele zile. Cei doi îndrăgostiți își doresc foarte mult să se refacă după petrecere și mai ales să petreacă timpul în familie, alături de fiica lor.

"Atunci merg sa-i răspund lui Josephine, ca are multe întrebări despre ce am făcut noi atâtea ore după ce a plecat ea de la @iris_orangerie si de ce am ajuns așa târziu acasă! Noua familie Maria intra într-o pauza vocala si de social media câteva zile pentru refacere! Scuzați liniștea, va rugam, dar face bine din când in când", a scris Simley pe Instagram, la o zi de la nuntă.

