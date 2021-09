Gina Pistol nu se poate lăsa de acest „viciu” nici după ce a devenit mamă! „Fac cu ea în brațe”

In articol:

Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate prezentatoarea TV din România. Ea a renunțat la acest post pentru a se concentra mai mult pe creșterea fiicei sale și a lui Smiley, Josephine. Cei doi formează un cuplu de circa patru ani, iar atunci când și-au asumat relația și în spațiul public, vestea a venit ca un șoc urmat de o bucurie pentru internauți.

La acel moment, cei doi erau împreună deja de trei ani, iar blondina avea o sarcină destul de avansată pe care, până la acel moment, a reușit cu brio să o țină un secret.

Josephine a venit pe lume pe 9 martie 2021, iar din acel moment a devenit centrul universului Ginei Pistol și a lui Smiley. Cei doi s-au schimbat complet de când cea mică a intrat în viața lor. Totuși, prezentatoarea TV spune că oricât ar încerca nu poate să schimbe un singur aspect la ea, ba chiar reușește cu brio să facă acel lucru și cu Josephine la ea în brațe. Iată despre ce este vorba.

Gina Pistol: „Eu ca să funcționez bine am nevoie de ordine în jurul meu”

Nu multă lume știe că blondina este o mare împătimită a curățeniei. Pentru ca Gina Pistol să se simtă bine trebuie să fie curățenie lună, în caz contrar aceasta începe să se agite. Nici după venirea pe lume a lui Josephine lucruile nu s-au ameliorat, ci din contră.

Pentru prezentatoarea TV lucrurile trebuie să fie în deplină ordine și toate la locul lor, așa că și atunci când trebuie să-și țină fiica în brațe, Gina Pistol continuă să facă curățenie.

De asemenea, când cea mică va începe să meargă prin casă, vedeta are de gând să înăsprească metodele ei de curățenie! Astfel, nevoia obsesivă ca lucrurile să fie mereu la locul lor a devenit ca un viciu pentru Gina Pistol.

„Sunt la fel de tipicară (nr. când face curat). Este epuizant, am avut momente, doamne... Fac cu ea în brațe. Am zis că la prima ei aniversează, când o să înțeleagă că trebuie să primească cadouri, o să-i dăruiesc un aspirator, chestii de astea. Eu ca să funcționez bine am nevoie de ordine în jurul meu. Încerc să țin ordine pe cât posibil. Acum mă uit prin casă să duc în pod ce este prin casă pe jos, pentru când o va lua de-a bușilea. Va înseamna și mai multă curățenie, mai ales când o să înceapă să bage lucruri în gură”, a explicat Gina Pistol la un post de televiziune.