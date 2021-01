Gina Pistol se confruntă cu kilogramele în plus! A rămas șocată după ce a urcat pe cântar: „Plâng în mine, plâng...”

In articol:

Gina Pistol urmează să devină mămică pentru prima dată, în două luni de zile. Bucuria de a fi mamă vine și cu foarte multe neplăceri. În urmă cu puțin timp, blondina s-a deschis în fața fanilor săi, pe pagina sa de Instagram, unde s-a arătat foarte supărată de faptul că s-a îngrășat. După ce și-a cumpărat un nou cântar, care arată kilogramele reale, celebra prezentatoare tv a avut un șoc.

„Astăzi am achizionat un cântar care arată kilogramele reale și mi-a dat cu tristețe. Plâng în mine, plâng. Ideea este că nu am pus foarte multe kilograme, mi-a zis Mona, fata care îmi face masaj o dată pe săptămână, pentru drenajul limfatic, dar sunt multe kilograme. Nu știu cum să vă explic ca să mă înțelegeți. Și trebuie să fac ceva, n-am cum, dar nu, nu pot sa vă spun câte kilograme am, dar d-aia mi-era mie greu la urcat scări și la mers pe jos”, a povestit Gina Pistol, pe rețeaua de socializare.

Gina Pistol a dezvăluit câte kilograme a pus în plus[Sursa foto: Instagram]

Câte kilograme a pus Gina Pistol după ce a rămas însărcinată?

Iubita lui Smiley a mai adăugat că a pus mai mult de 15 kilograme până în acest moment. Ea și-a provocat urmăritorii la un mic joc de imaginație, făcând referire la greutățile prin care trece zilnic. (Citeste si:Imagini-bombă cu Smiley și Gina Pistol, graviduță în ultimul trimestru de sarcină! Cât de mult i-a crescut burtica! WOWbiz va felicită pentru felul COOL în care ați reacționat în fața paparazzilor!)

„A fost șocul zilei. Eu am văzut, știu că sunt mai pufoasă că nu mai sunt cum eram în urmă cu șapte luni sau opt, dar nu mă așteptam să fie așa multe kilograme și mai am două luni. Imaginați-vă cum e să purtați, să cărați, în fiecare zi o ganteră care depășeste 15 kilograme”,a adăugat Gina Pistol.

Gina Pistol a început să se confruntă cu mai multe probleme și oboseală de când a intrat în cel de-al treilea trimestru al sarcinii. Vedeta a dezvăluit că obosește mult mai repede, iar mâinile i se umflă.

„Am început să obosesc. Mai am puțin și intru în trimestrul trei de sarcină și am început să obosesc foarte repede. Plus că mi se umflă mâinile. Zici că sunt degetele lui Scărlătescu. Să știți că buzele nu sunt umflate, că nu mi-am injectat nimic în ele. De la sarcină e, că mă tot întrebați”,a povestit vedeta pentru un post de televiziune.