Gina Pistol se mândrește cu inelul de logodnă primit de la Smiley: „Na, că m-a luat”. Bijuteria nu este deloc una obișnuită și deloc ieftină

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape 7 ani. Cei doi au reușit să își construiască o familie frumoasă, din rodul iubirii lor rezultând o fetiță minunată pe nume Josephine.

Cei doi au fost foarte discreți în legătură cu relația lor și au așteptat mult timp până să facă public faptul că formează un cuplu și au de gând chiar să își întemeieze o familie.

Ba mai mult, Gina era însărcinată deja în cel de-al doilea trimestru când a anunțat că va deveni mămică pentru prima dată.

Încă de când s-a aflat că Gina Pistol și Smiley vor deveni părinții, fanii nu au putut să nu întrebe și dacă au planuri de nuntă. Astfel, ziua mult așteptată a venit, iar prezentatoarea TV a primit, în sfârșit, inelul mult așteptat.

Gina Pistol, în al nouălea cer după ce a primit inelul de logodnă

Smiley a pus la cale un întreg plan pentru a se asigura că inelul pe care viitoarea sa soție îl va purta toată viața va fi cel mai aproape de perfecțiune. Astfel, cântărețul a căutat ca bijuteria să fie exact pe placul Ginei Pistol, iar procesul a fost unul îndelungat și chiar costisitor.

Artistul a scos din buzunar o sumă piperată, însă este recunoscător că inelul de logodnă i se potrivește perfect mamei copilului său.

Bijuteria este făcută la comandă, creată de un bijutier cu experiență și recunoaștere la nivel mondial, iar piatra este una specială, aleasă exact pe gustul vedetei.

Citește și: „Am zis să aflați prima oară de la noi” Smiley și Gina Pistol au făcut anunțul mult așteptat! S-a întâmplat totul la fel ca atunci când au dat vestea că vor deveni părinți pentru prima dată

Citește și: Gina Pistol nu s-a așteptat o secundă la asta! Cum a cerut-o Smiley în căsătorie?! A fost un moment total atipic: „Avea spume pe ea”

Gina Pistol mărturisește că formează o familie cu iubitul său indiferent că are sau nu un inel pe deget, însă se simte ușurată că, în sfârșit, poate închide gura lumii, care se tot întreba când va veni acest moment.

„Smiley: Știam treaba asta cu inelul cu diamant. Ideea e că am căutat ceva, am ținut exact forma de diamant care îi place, care e forma de inel care îi place, știam exact ce vreau și am căutat un bijutier, am fost îndrumat spre o femeie bijutier foarte tare, ceva de nivel mondial, nu e cumpărat de la magazin, este special cumpărat pentru ea. Și diamantul este ceva special

Gina Pistol: Ca mine! Dar ce de ce nu m-ai aprobat când am spus ca mine?

Smiley: Ca tine! Cumva, toată relația noastră e a noastră, nu seamănă cu altele. Noi suntem ok că nu facem parte dintr-un șablon.

Gina Pistol: Eu știam că suntem o familie cu sau fără inel. Simțeam lucrul ăsta. Dar a fost binevenit ca în sfârșit să închid și eu gura lumii. Na, mă, că m-a luat!”, a fost discuția dintre Smiley și Gina Pistol, din cadrul vlogului postat pe contul de YouTube.

Gina Pistol a primit inelul de logodnă din partea lui Smiley [Sursa foto: Captură YouTube]