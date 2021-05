Gina Pistol, ședință foto în costum de baie la două luni de la naștere! Cum arată proaspăta mămică: „Să te iubești pe tine este cheia spre fericire”

In articol:

Gina Pistol este una dintre cele mai frumoase femei din România. Formele ei fără cusur, trupul parcă tras prin inel și trăsăturile fine ale chipului au făcut-o să fie printre cele mai dorite din showbiz.

Este o prezență greu de trecut cu vederea și cu siguranță întoarce în urma ei multe capete. Gina Pistol și Smiley au devenit pe 9 martie părinții unei fetițe perfect sănătoare, Josephine, de care prezentatoarea TV are grijă ca de ochii din cap. Tot timpul ei și-l dedică celei mici, dar are grijă să revină la formele cu care ne-a obișnuit.

Ca orice femeie care trece printr-o sarcină nici Gina Pistol nu a fost ocolită de kilogramele în plus, însă a făcut tot posibilul pentru a scăpa de ele. Aceasta a făcut o ședință foto în costum de baie, la doar două luni de la nașterea fiicei sale! Iată cum arată prezentatoarea TV!

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Cum arată Gina Pistol în costum de baie, la două luni de la naștere

Prezentatoarea TV a luat pe toată lumea prin surprindere în urmă cu foarte puțin timp, după ce a postat câteva imagini de la o ședinț foto în care apare în costum de baie, la doar două luni de când a adus-o pe lume pe fiica sa.

Gina Pistol are 40 de ani și după ce a născut arată în continuare la fel de bine. Corpul ei le poate face cu ușurință pe toate doamnele și domnișoarele din România să fie geloase. Blondina a avut și un mesaj pentru fanii de pe rețelele de socializare:a scris aceasta în dreptul imaginilor în care apare într-un costum de baie întreg, negru și foarte mulat.

Câte kilograme a luat Gina Pistol pe parcursul sarcinii

În urmă cu câteva săptămâni, iubita lui Smiley s-a destăinuit în fața internauților care erau curioși să afle cât de mult a luat în greutate aceasta pe perioada în care a fost gravidă cu micuța Josephine.

„Și ca să vă răspund la o altă întrebare, una pe care o primesc destul de des, nu cred că am slăbit foarte mult.

Eu ajunsesem la...dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme greutate, iar acum, după cinci săptămâni și câteva zile, am 65 de kilograme, dar rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am încă voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a dezvăluit Gina Pistol într-un Story în urmă cu ceva timp.