Gina Pistol și-a etalat corpul în lenjerie intimă la un an și jumătate după ce a născut. Cum arată prezentatoarea TV în prezent

Gina Pistol a devenit pentru prima dată mamă în urmă cu circa un an și jumătate. Micuța Josephine a schimbat complet viața părinților ei și, ori de câte ori cei doi au ocazia, se mândresc din plin cu minunea care a venit în viața lor.

După ce a născut, prezentatoarea TV a rămas cu multe kilograme în plus și, așa că imediat a început să se concentreze inclusiv pe silueta sa. A făcut tot ce i-a stat în putință și a slăbit 15 kg în doar 5 săptămâni.

Pe lângă faptul că a renunțat la mâncarea nesănătoasă, Gina Pistol a mai apelat și la alte trucuri, anumite proceduri corporale care s-au dovedit a fi inamicul kilogramelor în plus. Cu numai câteva ore în urmă, pentru a le arăta admiratorilor ei evoluția de până acum, a postat în mediul online două imagini „before-after”, menționând în descrierea fotografiei că a ajuns la silueta pe care o are în prezent după 8 vizite în cabinetul cosmeticianului.

Cum arată Gina Pistol la un an și jumătate după ce a născut

Gina Pistol a demonstrat tuturor că totul este posibil în cazul în care există voință. Mandră pe deplin de reușitele sale, a postat pe Instagram un colaj cu ea de acum ceva timp și o imagine cu ea din prezent, pentru a le exemplifica fanilor săi cât de mult contează disciplina într-un astfel de proces.

Vedeta nu a ezitat să apeleze la soluții ajutătoare, cum ar fi tratamentele corporale, care s-au dovedit de foarte mare ajutor pentru ea.

„Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare’’, spunea Gina Pistol în urmă cu ceva vreme pe rețelele de socializare.

Cum arată Gina Pistol acum [Sursa foto: Instagram]