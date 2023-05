Gina Pistol și Smiley, puși în dificultate! Ce dorință neobișnuită a avut fetița lor, înainte ca cei doi să plece singuri în vacanță. Josephine le-a dat de furcă: "Trebuie să îi găsesc copilului"

In articol:

Gina Pistol și Smiley trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Cei doi se bucură de clipele petrecute în familie și se pregătesc și de nuntă, care va avea loc în mai puțin de două săptămâni.

Până atunci, însă, viitorii miri profită din plin de momentele în cuplu.

În urmă cu câteva zile, Gina Pistol și Smiley le povesteau fanilor că vor pleca singuri într-o vacanță în Londra, înainte să se căsătorească. Și cum fiica lor nu i-a însoțit, a cerut un lucru pe care și-l dorește foarte mult.

Prezentatoarea TV s-a conformat, însă îi este foarte greu să îi îndeplinească dorința micuței, astfel că a apelat la fanii din mediul online, în speranța că aceștia o vor ajuta.

Smiley și Gina Pistol, puși în dificultate de propria fiică. Ce le-a cerut Josephine părinților ei?

Gina Pistol este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează o relație specială cu fanii ei. Vedeta postează des și își ține urmăritorii la curent cu tot ce se petrece în viața sa. Recent, prezentatoarea TV le-a cerut ajutorul internauților, întrucât fiica sa, Josephine, a avut o dorință neobișnuită.

Citeste si: „Pentru mine e o normalitate să mă descurc cu picioarele”. Deși ar putea avea ocazia să aibă mâini, Lorelai n-ar vrea să se schimbe. Tânăra a învățat să se descurce cu picioarele și nu vrea să fie altfel- kanald.ro

Citeste si: ”Îl împachetăm și îl trimitem acasă”. Anunțul făcut de Prigojin- stirileprotv.ro

Citește și: Smiley a dezvăluit ce va conține meniul de la nuntă! Artistul și Gina Pistol se vor căsători în doar câteva zile: „Sunt cu toate organizările acum”

Citește și: Gina Pistol, declarație de dragoste emoționantă pentru Smiley, cu câteva zile înainte de nuntă! Prezentatoarea TV radiază de fericire: „El nu este doar bărbatul meu”

Micuța își dorește foarte mult un album foto sau o revistă cu celebrul artist Michael Jackson și speră ca părinții ei să îi facă pe plac.

Gina Pistol a tot căutat, însă „misiunea” este destul de grea, astfel că ultima variantă a fost să apeleze la fanii din mediul online, în speranța că știu ei un loc de unde ar putea să cumpere cadoul pentru cea mică.

Citeste si: „M-a enervat groaznic.” David Pușcaș este foarte dezamăgit de mama lui, Luminița Anghel. Tânărul a venit cu acuzații la adresa femeii- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 16 mai 2023. Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Profeția lui Nostradamus despre regele Charles al III-lea care zguduie monarhia britanică: "Ei vor ruina poporul când va veni vremea"- radioimpuls.ro

„Fiți atenți. Am o mare rugăminte la voi. Dacă sunteți prin Londra sau știți prin Londra un magazin în care să pot găsi un album foto, o carte sau orice revistă cu poze cu Michael Jackson, anunțați-mă, vă rog, pentru că eu când am plecat de acasă am întrebat-o pe Josephine ce își dorește. Mi-a spus că vrea o cărticică cu Michael și trebuie să îi găsesc copilului cărticică cu Michael Jackson. Deci unde găsesc așa ceva în Londra? Mulțumesc pentru ajutor”, a transmis Gina Pistol, pe pagina sa de Instagram.

Josephine își dorește ca Gina Pistol să îi aducă un cadou din vacanța la Londra [Sursa foto: Instagram]