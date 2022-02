Giulia a aruncat bomba! Artista a vrut să se lase de muzică: "I-am zis tatălui meu că nu mai vreau să cânt"

In articol:

Giulia este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Este foarte apreciată pentru proiectele de sucees pe care le desfășoară, dar și pentru că este o mamă puternică și sexy.

Giulia, dezvăluiri despre momentul în care a vrut să se lase de muzică

În ultimul timp s-a concentrat mai mult asupra televiziunii, însă nu arenunțat la muzică, ba din contră, a continuat să colaboreze cu nume mari ale industriei.

Giulia iubește muzica și asta se vede în fiecare prestație pe care o are. Însă, lucrurile nu au fost întotdeauna roz, în ceea ce privește cariera sa. Invitată în emisiunea "Detectorul de minciuni", moderată de Oana Radu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, artista a recunoscut că a existat un moment în care a vrut să abandoneze totul.

"Am regretat că nu m-am bucurat de copilărie așa cum mi-am imaginat eu că ar trebui să o fac. Eu nu am regrete în general, dar cred că pe la 19 ani, pentru că aveam deja foarte mulți ani în care îmi petreceam zilele, și nopțile pe scenă. Atunci a fost pentru prima dată când am zis gata, stop. Aveam și iubit de puțin timp, în sfârșit trăiam lucruri pe care poate ar fi trebuit să le trăiesc mai devreme.", a declarat Giulia.

În momentul în care și-a amintit de copilărie, în mintea Giuliei a apărut episodul în care i-a spus tatălui ei că nu mai vrea să cânte.

Cântăreața a muncit extrem de mult pentru a ajunge la nivelul pe care îl are astăzi, însă acest lucru poate fi de bine, dar și mai puțin bine. Giulia mărturisește că nu a avut parte de copilăria dorită, motiv pentru care a vrut să oprească totul.

"I-am zis tatălui meu că nu mai vreau să mai cânt, pentru că eu vreau să fiu un tânăr normal, vreau să plec într-o vacanță, pentru că eu nu am avut, iar acum am mari probleme, pentru că ai mei copii cresc și ușor ușor și-au dobândit o independență față de noi și își doresc lucruri, să meargă în excursii, tabere. Eu nu am mers decât într-o singură tabără și atunci a mers mama mea cu mine. Am fost și la petreceri, dar aveam mereu doi bodyguarzi cu mine. Acum îmi este greu cu fiica mea, pentru că ea crește și are nevoi și eu nu știu ce să fac.", a povestit Giulia, în emisiunea "Detectorul de minciuni".

A fost sau nu Giulia afectată de scandalul cumnatului său?

În urmă cu ceva timp, cumnatul Giuliei a fost implicat într-un scandal de mare anvergură, care, la vremea aceea, a fost foarte mediatizat. Mulți se întreabă dacă au existat discuții sau certuri din această cauză în familai artistei, însă Giulia le răspunde curioșilor, argumentându-și ferm afurmațiile.

"Nu ne-a afectat, chiar din contră. Orice lucru care s-a spus de vreun membru al familiei noastre, nu a făcut decât să ne apropie și mai tare. Nici cariera nu mi-a fost afectată și cred că, indiferent de ce s-ar fi întâmplat aș fi știut să gestionez situația.", a spus Giulia, în emisiunea difuzată pe canalul theXclusive.