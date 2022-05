Giulia Anghelescu vrea să renunțe la muzică! Ce meserie va avea de acum înainte? „Asta vreau să fac pentru restul vieții” | EXCLUSIV

In articol:

Giulia este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Este foarte apreciată pentru proiectele de succes pe care le desfășoară, dar și pentru că este o mamă puternică și sexy. În ultimul timp s-a concentrat mai mult asupra televiziunii, însă nu a renunțat la muzică, ba din contră, a continuat să colaboreze cu nume mari ale industriei.

Giulia Anghelescu, secretul unei siluete de invidiat

Giulia Aghelescu arată demențial la 37 de ani. De când o știm, arată la fel, neschimbată, cu aceeași talie de viespe, picioare lungi, drepte și un bust de invidiat. Într-un interviu cu WOWbiz, artista ne-a dezvăluit care e rețeta unei siluete de invidiat.

"Nu țin neapărat dietă. Încerc să am un regim alimentar echilibrat. Având în vedere că am intoleranță la gluten, nu am o gamă foarte largă de produs de produse pe care să le consum și sport fac când se poate. Dacă am vreo treabă foarte importantă și am vreun deadline de shooting, atunci clar fac mai des, dar în principiu nu. E numai genetic, cred.", a declarat Giulia Anghelescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Giulia Anghelescu înlocuiește muzica cu psihologia

Nu mulți știau, însă pe lângă muzică, Giulia Anghelescu are o mare pasiune și anume psihologia. Aceasta este și facultatea pe care absolvit-o, însă acum este mai hotărâtă ca niciodată să facă din ea o meserie de zi cu zi.

Artista afirmă că vrea să renunțe la muzică și să se concentreze exclusiv pe acest domeniu. Ce se va întâmpla totuși cu muzica, ne-a spus chiar Giulia.

"Am studiat psihologia în facultate, asta am terminat. O să îmi termin formarea de bază ca să pot profesa în viitorul apropiat sper, când o să îmi termin toate specializările și tot ce vreau eu să fac. Asta este ce vreau eu să fac așa pentru tot restul vieții. Nu îmi doresc să îmbin cu muzica. Îmi doresc la un moment dat să mă axez doar pe partea asta de psihoterapie și muzica să rămână doar ca și pasiune și să fac doar atunci când îmi e drag să fac.", a mărturisit Giulia Anghelescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.