Giulia Nahmany, întâmplare uluitoare în Ierusalim, la Mormântul Sfânt. Cine i-a transmis vedetei un mesaj inedit: ”Trebuie să ajung mai departe”

Giulia Nahmany și-a schimbat complet viața în ultima vreme. Vedeta, deși a fost foarte criticată la un moment dat pentru ceea ce a lăsat să se vadă pe sticlă, acum spune că și-a găsit menirea pe pământ.

Vedeta a slăbit miraculos, dar nu doar despre această schimbare a vieții sale este vorba.

Ultima sa deplasare peste hotare a făcut-o să fie în centrul unei situații inedite, astfel și-a dat seama ce înseamnă și ce este ea ca om, dar și care este misiunea sa în viață.

Giulia Nahmany, întâmplare uluitoare în Ierusalim [Sursa foto: Facebook]

Giulia Nahmany: ”Eu sunt o ființă de lumină”

Vedeta mărturisește că ceea ce credea ea despre propria persoană i-a fost subliniat și în Ierusalim. Acolo, un rabin, la Mormântul Sfânt, a văzut-o, s-a apropiat de ea, a oprit-o pentru o clipă, apoi i-a mărturisit să continue să fie lumină pentru ea și pentru alții.

Acum, când și altcineva i-a văzut și înțeles bunătatea sufletului, Giulia Nahmany spune că-și dorește să ofere din harul ei și altora.

„Eu sunt lumină pură. Eu asta sunt. Eu sunt o ființă de lumină și una dintre misiunile mele pe acest pământ, pe care am înțeles-o și mi s-a și spus asta. Nu de mult am fost într-o călătorie în Israel, în țara mea natală, și am avut o experiență extraordinară în Ierusalim. Nu este prima dată când merg la Mormântul Sfânt, dar de data asta a fost o experiență specială. Când am ieșit, a venit la mine un rabin și a spus: ‘Tu, tu ești foarte specială. Ești lumină. Ești pură. Ești foarte bună la suflet’. Lucru pe care îl știam despre mine. Știam că sunt o persoană foarte bună, dar când a venit la mine și mi-a spus, mi-a dat un sentiment… Da, știu că asta e una din misiunile mele și trebuie să ajung mai departe, să împărtășim această lumină”, a declarat Giulia Nahmany la un post TV.

Vedeta mărturisește, însă, că nu i-a fost ușor să ajungă în punctul în care să se cunoască perfect, să știe ce poate să ofere, ce har are și să-l exteriorizeze.

Conform spuselor sale, a fost nevoie de ani buni ca să parcurgă întregul proces de înțelegere, asumare, schimbare și dezvoltare.

Dar acum se bucură de echilibrul din viața sa și spune că cel mai important aspect al noului drum pe care a pornit este energia feminină pe care o deține.

Știind cum să se folosească de ceea ce numai o femeie simte și știe, Giulia mărturisește că doar așa a ajuns în punctul în care poate spune că viața sa este acum una perfectă.

„A fost un proces care a durat câțiva ani de zile să ajung la această armonie perfectă pe care o trăiesc în momentul de față. Trebuie multă conștientizare, mult studiu. De multe ori, ceea ce trăim în exterior și în lumea asta urbană în care trăim, nu prea merge împreună cu ceea ce este în interior și atunci trebuie să trăim în echilibru și nu mereu este ușor. Cred că faptul că sunt mereu conștientă de energia mea feminină. Sunt feministă și cred în puterea feminină. Trebuie să știm cum s-o gestionăm și să nu trecem la polul opus. Sunt foarte multe femei care sunt foarte puternice, independente, dar care și-au pierdut această energie”, a concluzionat Giulia Nahmany.