Giulia Nahmany

In articol:

Giulia Nahmany a făcut declarații sfășietoare după decesul tatălui ei.

Giulia Nahmany a lăsat un mesaj emoționant urmăritorilor ei de pe Facebook și Instagram. Blondina și-a expus gândurile pe internet și le-a dezvăluit fanilor prin ce sentimente a trecut în ultima perioadă.

“Sunt multe lucruri pe care nu am apucat să le spun oamenilor din viața mea. Uneori pentru că nu mi-am găsit cuvintele, alteori pentru că am crezut că voi avea timp să o fac mai târziu. Câteodată pentru că am crezut că oamenii cărora aș vrea să le spun căt îi iubesc știu deja asta. Însă, viața ne arată uneori că nu avem un «mai târziu». Tot ce avem este prezentul. Vrei să-i spui cuiva ca îl iubești? Fă-o acum. Nu te gândi că știe deja sau că o poți face mai târziu. Uneori nu există acest «mai târziu»…” este mesajul Giuliei.

Giulia Nahmany, mesaj emoționant după moartea tatălui ei. Ce mesaje a primit de la fani

Vedeta a fost copleșită de numeroasele mesaje pozitive pe care le-a primit de la apropiați, dar și de la oameni pe care nu-i cunoaște, dar care o prețuiesc enorm.

Actrița a primit o mulțime de mesaje de susținere care cu sigurnață au bucurat-o.

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

“Ai dreptate! Sentimentele nu se simt total dacă nu și le declari… prin «grai viu». Iubirea este unul dintre cele mai frumoase laturi pe care o manifestă orice ființa… omul este binecuvântat că poate vorbi… eu îmi declar iubirea ori de câte ori am ocazia, lucru pe care nu-l făceam… și chiar recunoștința o declar în orice moment…. atât avem momentul. O seară în liniște și armonie!”, “Te admir foarte mult și te iubesc, Giulia”, “(…) câtă nevoie de aceste vorbe avem ca să înfruntăm greutățile vieții și nimeni din jur nu pricepe că iubirea este elementul unei vieți împlinite și sănătoase”, sunt unele dintre comentariile lăsate la postarea Giuliei.

Itshak Nahmany este tatăl Giuliei, care a decedat în Israel. Din păcate, fiica lui nu a putut să îl conducă pe ultimul drum, din cauza restricțiilor impuse de COVID-19.

Citeste si: Accident în Covasna! Trei persoane s-au stins din viață, iar alte două sunt în stare gravă

Citeste si: VIDEO | Un român a murit la volan, într-un accident cauzat de lipsa de atenție a unui italian

Citeste si: Încă un român dispărut în străinătate! Virgil Emanuel Badea a plecat spre Austria pentru un nou loc de muncă, însă nimeni nu mai știe nimic de el

Giulia Nahmany și-a pierdut și mama

“Schimbarea majoră a venit după ce am pierdut-o pe mama mea. Am suferit foarte mult în acea perioadă și toată suferința a venit cu o conștientizare: pur și simplu am simțit că dacă nu fac o schimbare la 180 de grade nu o să pot să fiu bine. Așa că am decis să transform acea suferință în putere.

Giulia Nahmany alături de părinții ei

Prima schimbare pe care am făcut-o a fost în alimentație. Apoi, prin grația divină, am început să evoluez din punct de vedere spiritual. Așa am început să practic yoga și am învățat să mă conectez cu sinele meu, să înțeleg care este menirea noastră aici, pe Pământ și că noi toți, fără excepții, avem o misiune. Cred foarte mult în asta și cred că misiunea mea este să inspir oamenii să ajungă la adevărata lor natură, să evolueze, să traiască sănătos, să acceseze fericirea care vine din interiorul lor”, a declarat Giulia Nahmany, pentru viva.ro.

Vezi Galeria Foto pentru mai multe imagini cu părinții Giuliei Nahmany