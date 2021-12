”Gogoașă”, din nou încercat de viață: ”Reușesc din foarte puțin să fac ceva”. Constantin Zamfirescu nu stă prea bine la capitolul finanțe

In articol:

Anul trecut Constantin Zamfirescu trecea printr-o mare cumpănă a vieții sale, fiind operat atunci de cancer și rămânând doar cu un rinichi. După operația groaznică de cancer la rinichi, viața lui Gogoașă nu a luat o întorsătură tocmai bună. Actorul din ”Trăsniții” este, din nou, încercat de soartă. Astfel că în scurt timp, deși urmează o dietă strictă, Constantin Zamfirescu trebuie să facă un CT pentru a se asigura că nu i s-a dezvoltat intern

nicio altă problemă.

Actorul a rămas la fel de optimist, dar și foarte precaut. Pentru că-și dorește să ducă o viață lungă și liniștită, periodic, actorul trece pragul cabinetul medicului specialist. ” Am făcut examinările de sânge și urmează să fac un CT să vedem dacă s-a dezvoltat ceva intern. Țin totul sub control, mi s-au interzis multe, alimentația mea este alta. Momentan nu am nimic, dar vreau să-mi duc mai departe viața pentru că am treabă multă pentru piticii mei”, a spus Constantin Zamfirescu la un post de televiziune.

Încă din ziua în care s-a născut și toată copilăria sa, actorul nu a fost ferit de probleme. Actorul s-a luptat cu o semiparalizie severă, dezvoltată în urma venirii sale pe lume în mod ”forțat”.

Acesta a fost adus pe lume aproape mort din cauza unui medicament dat mamei sale în timpul sarcinii, iar la doi ani de la acest incident s-a descoperit că are de dus o cruce grea. Pe care, din fericire, după multe tratamente, a reușit să o învingă.

” Am avut ghinionul să fiu pe mâna unor medici care nu aveau chef de naștere. Mama a ajuns la spital, nu era momentul de naștere la două noaptea, ci la cinci dimineață și medicii ar fi pierdut toată noaptea de Revelion și i-au dat mamei mele ceva ca să mă nască mai devreme.

Acel ceva nu a fost ok și m-am născut spânzurat cu cordonul ombilical, adică moarte clinică provocată de un accident cerebral vascular, în urma căruia am rămas cu semipareză pe partea dreaptă care s-a descoperit târziu, la doi ani. Toată copilăria mea a însemnat sanatorii, spitale, tratamente, recuperare, fizioterapie, kinetoterapie pentru a putea merge. Eu alergam în haita mea de copii așa cum puteam, nu realizam, credeam că așa este normal”, a mai adăugat îndrăgitul actor.

Constantin Zamfirescu, pe patul de spital

”Gogoașă” nu stă prea bine cu banii

Din păcate Constantin Zamfirescu, după 25 de ani de televiziune, a ajuns să aibă mai multe job-uri, printre care și cel de șofer, pentru a-și putea întreține familia. Actorul măturisește că nu stă prea bine la capitolul finanțe și că face orice meserie cinstită cu fruntea sus, doar ca moștenitorii lui să nu ducă lispă de nimic.

” Da, au existat, sunt momente (n.r. momente financiare grele). Nu sunt un mincinos, nu mă ascund după degete. Iau foarte mulți oameni în mașină care mă întreabă de ce stau la volan, că eu sunt actor.

Banii mei sunt într-o casetă, nu am cont. Sunt 100-200 de lei și cu ăștia mă drămuiesc. Nu mă întind mai mult decât mi-e plapuma și reușesc din foarte puțin să fac ceva. O să fac mereu ceva ca niciodată copiii mei să nu simtă asta. Știu ce înseamnă valoarea banului și de aia refuz ca pasagerii mei să fie darnici. Fiecare muncește pentru bani”, a completat actorul.